О пяти столпах новой оборонной стратегии Канады и возможностях для Украины

Премьер-министр Канады Марк Карни озвучил довольно амбициозный план – удвоить оборонный бюджет страны к 2035 году.

Такие изменения способны вывести страну, которая сегодня даже не достигает стандартов НАТО в 2% ВВП, в топ-3 рейтинга Альянса по оборонным расходам и инвестициям – сразу после США и Великобритании.

Для достижения этого Карни объявил о запуске первой комплексной Стратегии развития оборонной промышленности (Defence Industrial Strategy).

О новой оборонной стратегии Канады и возможностях, которые она открывает для Украины, читайте в статье проректора Украинского католического университета Дмитрия Шеренговского От "пацифистов" до лидеров расходов на безопасность: какие изменения в оборонной стратегии готовит Канада. Далее – краткое изложение статьи.

Документ построен на пяти принципах и фактически предлагает новый общественный договор в сфере обороны между государством, вооруженными силами и бизнесом.

Прежде всего, это долгосрочный "сигнал спроса" для бизнеса и обещание регулярных оборонных заказов для промышленности.

Второй важный элемент Стратегии – формула BUILD–PARTNER–BUY ("Строй, сотрудничай, покупай").

Принцип BUILD означает, что там, где страна уже имеет сильную индустрию или критически важные технологии, государство будет делать ставку на собственное производство и развитие национальных компаний.

PARTNER предполагает совместные проекты с проверенными союзниками в пределах союзного технологического пространства со странами НАТО и ЕС.

И только если эти два варианта невозможны или слишком дороги, применяется принцип BUY – закупка готовых систем за рубежом. Но даже в этом случае Канада пытается выдвигать условия, гарантирующие участие ее компаний, трансфер технологий или реинвестиции в собственную оборонную промышленность.

Третий стержень Стратегии – инновации и масштабирование новых технологий.

Канада делает отдельный акцент на развитии дронов как одной из ключевых сфер будущей войны.

Четвертый элемент – устойчивость цепочек поставок и доступ к критически важным материалам.

Показательным элементом этой политики является намерение возобновить в Канаде производство нитроцеллюлозы – ключевого компонента порохов и ракетных пропеллентов. Именно этот материал является основой для большинства современных боеприпасов, и его дефицит стал одной из наиболее критических проблем для оборонной промышленности Запада.

Наконец, пятый элемент Стратегии касается Арктики, которая для Канады все больше становится стратегическим фронтиром безопасности.

В документе отдельно предусмотрено создание сети Northern Operational Support Hubs – системы опорных пунктов, способных обеспечивать снабжение, обслуживание техники, логистику и быстрое развертывание сил в сложных северных условиях. Правительство планирует развивать эту сеть постепенно в течение 10–20 лет.

В целом канадское правительство предлагает новую логику. Если раньше оборонная промышленность подстраивалась под экономику, то теперь экономическая политика должна подстраиваться под оборонные нужды.

Стратегия создает ряд возможностей для стран-партнеров.

Для Украины запуск Канадой собственного производства нитроцеллюлозы в 2029 году может иметь значение в среднесрочной перспективе как элемент более широкого союзного "боеприпасного пояса", где каждая страна закрывает часть производственной цепочки, но прямые механизмы направления продукции в Украину в документе не описаны.

Второе измерение – дроны и быстрые инновации. Для Киева это открывает важную возможность не только покупать, но и участвовать в совместной разработке и тестировании.

Для Украины главная ценность канадской Стратегии заключается в том, что она де-факто встраивает украинский опыт в политику союзника через институты, бюджеты и производственные решения. Это создает основу для более системного оборонно-промышленного сотрудничества.

