В ЕС ищут решение, чтобы события в Иране не повлияли на поставки ПВО Украине

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс рассказал, что сейчас в ЕС ищут варианты того, как избежать влияния событий на Ближнем Востоке на поставки Украине средств противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кубилюс заявил в интервью "Радио Свобода".

Еврокомиссар признал, что события вокруг Ирана могут повлиять на глобальные поставки ракет для систем противовоздушной обороны и создать задержки с поставками для Украины.

"Это, безусловно, вызывает беспокойство и у нас, ведь ракеты для систем противовоздушной обороны сейчас очень активно используются вооруженными силами США, Израиля, арабских стран и т.д.", – отметил Кубилюс.

Как рассказал еврокомиссар, ежегодный объем производства американских ракет для систем Patriot составляет около 700 единиц, то есть он ограничен.

"Здесь может возникнуть вопрос, как гарантировать, чтобы поставки Украине не пострадали. Это один из стратегических вопросов, которые мы сейчас рассматриваем", – добавил Кубилюс.

По его словам, уже на этой неделе он лично начнет так называемый "ракетный тур", во время которого посетит европейских производителей, чтобы ускорить передачу ракет Украине.

В то же время Кубилюс признал, что Европа не производит ракеты для систем Patriot, что затрудняет быстрое решение проблемы.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что затяжная и интенсивная война на Ближнем Востоке повлияет на количество средств ПВО, которые будет получать Украина.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал союзников не забывать о потребностях Украины в помощи на фоне усиления военной напряженности на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что президент США Дональд Трамп в контексте своей войны в Иране похвалил уровень запасов боеприпасов США, хотя и отметил, что количество запасов все же не соответствует его ожиданиям. При этом он упрекнул предшественника Джо Байдена, что тот "отдал все Зеленскому".