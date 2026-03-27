Как в Польше меняется отношение к Евросоюзу и существует ли угроза выхода страны

Тема возможного выхода Польши из состава ЕС – так называемого Polexit – не исчезает из публичного пространства этой страны. Более того, в польском обществе усиливаются настроения, ставящие под сомнение дальнейшую интеграцию с Евросоюзом.

И это при том, что, по данным опросов, лишь незначительная часть польского общества хочет выхода страны из Евросоюза.

Однако одновременно там растет недовольство отдельными действиями ЕС – и популисты активно этим пользуются.

По результатам исследований поляки решительно поддерживают членство в ЕС.

В частности, в январе 2026 года ведущий исследовательский центр CBOS провёл соответствующий опрос. Как оказалось, 82% респондентов высказались за то, чтобы остаться в ЕС, и лишь 14% – против этого.

Высокая поддержка Евросоюза в Польше связана, в частности, с толщиной кошелька и политическими предпочтениями. Как следует из опроса CBOS, поддержке членства в ЕС способствуют высшее образование, хорошие доходы и удовлетворенность собственным материальным положением.

За членство в ЕС – почти все избиратели, идентифицирующие себя с левыми силами, и 86% тех, кто считает себя центристами.

А вот среди людей с правыми взглядами сторонники ЕС хоть и по-прежнему преобладают, но их уже только две трети.

Более открытая и прогрессивная часть граждан требует более тесных отношений с либеральной Западной Европой (в частности, с Германией). Зато более консервативная часть польского общества воспринимает европейский либерализм как угрозу, а также с большим недоверием относится к Брюсселю, Берлину и Киеву.

Консервативные круги также опасаются России, но – если присмотреться к высказываниям их политических и интеллектуальных лидеров – гораздо более негативную реакцию у них вызывают именно немцы и украинцы.

Температуру спора внутри общества подогревают две основные политические партии, а именно центристская "Гражданская коалиция" и все более праворадикальная "Право и справедливость".

И именно такого рода политического противостояния стоит ожидать в связи с парламентскими выборами осенью 2027 года: с одной стороны – запугивание Европейским Союзом, а с другой – выход из него.

И это создает все более благодатную почву, на которой в будущем может разыграться драма Polexit.

Политики крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" не агитируют за выход из Евросоюза, однако все более яростно его критикуют – призывают отказаться от Европейского зеленого курса и схемы торговли выбросами ЕС, не соблюдать торговое соглашение со странами Южной Америки, а также не брать деньги из программы SAFE.

Как отмечает аналитик центра Polityka Insight Войцех Шацкий, среди партий, которые почти наверняка пройдут в следующий состав Сейма, открыто о выходе Польши из ЕС говорит лишь одна – наиболее праворадикальная "Конфедерация польской короны" Гжегожа Брауна.

Лозунги против ЕС – один из пунктов меню антисистемных партий, которые мобилизуют избирателей также против немцев, украинцев, зеленой трансформации или либеральной демократии.

Отношение граждан Польши к ЕС может драматически измениться, когда страна перестанет получать из общего бюджета ЕС больше средств, чем она в него вносит, как это происходило до сих пор.

И это не обязательно будет связано с вступлением Украины в ЕС. Просто польская экономика растет, и страна может превратиться из получателя финансовой помощи в донора.

Поэтому не стоит недооценивать нарратив Polexit, даже если сначала кажется, что он не находит отклика.

