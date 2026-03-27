Как война России против Украины пробудила НАТО и как меняется Альянс

Укрепление НАТО и "решительная поддержка" Украины – это ключевые тезисы доклада Альянса за 2025 год, который 26 марта представил генсек Марк Рютте.

"Европейская правда" внимательно прочитала новый 74-страничный доклад Рютте, а также все предыдущие доклады генеральных секретарей Североатлантического альянса, начиная с доклада за 2013 год, до начала российской агрессии против Украины, когда Россия и НАТО еще строили "новую фазу в отношениях".

О том, как меняется Альянс, читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" (из Брюсселя) Татьяны Высоцкой. Далее – краткое изложение статьи.

"Россия остается самой значительной и прямой угрозой нашей безопасности, миру и стабильности в евроатлантическом пространстве", – идет речь в предисловии к отчету 2025 года.

В течение этого года Россия, чья агрессивная война против Украины поддерживается Китаем, Северной Кореей, Ираном и Беларусью, "продолжала испытывать Альянс, действуя всё более безрассудно, в частности, посредством нарушений воздушного пространства, диверсий и злонамеренной кибердеятельности".

Ответ НАТО на российские провокации был "быстрым, четким и решительным", подчеркивает генсек Марк Рютте в отчете-2025. Сейчас у Альянса больше готовых к реагированию военных сил на суше, на море и в воздухе.

"Мы подтвердили нашу решительную поддержку Украины, и в течение 2025 года НАТО и союзники продолжали ее усиливать", – подчеркнул генсек.

По мнению Рютте, долгосрочная поддержка НАТО означает, что Украина может защитить себя сегодня, находиться в сильной позиции для обеспечения справедливого и прочного мира и быть способной сдержать любую российскую агрессию в будущем.

Правда, такая правильная с точки зрения украинских геополитических интересов риторика появилась совсем недавно. А до того, как Российская Федерация вторглась на Донбасс и аннексировала Крым, отчеты генсеков НАТО были совсем другими.

В 2013 году, во время руководства Андерса Фога Расмуссена, Альянс действовал в условиях преодоления последствий глобального экономического кризиса и, казалось, совершенно не видел серьезной угрозы с Востока.

Ситуация изменилась уже через год. Отчет за 2014 год (первый отчет нового генсека НАТО Йенса Столтенберга) наглядно показал, что вторжение России на Донбасс и аннексия Крыма стали для Альянса холодным душем и первым шагом к стратегическому прозрению.

Однако и тогда Россию рассматривали скорее как нарушителя правил, которого еще можно вернуть за стол переговоров. Последующие годы, вплоть до полномасштабной агрессии России, для НАТО характеризовались постепенной адаптацией к реальности, которая явно существенно отставала от темпов нарастания угроз с Востока.

В 2021 году Россия в одностороннем порядке фактически прекратила диалог с НАТО, а невиданное по своей жестокости полномасштабное вторжение России в Украину окончательно похоронило концепцию во взгляде НАТО на Москву.

Это повлияло и на тон докладов генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в 2022–2023 годах. Поиск диалога с Россией наконец прекращается – в новой Стратегической концепции, принятой на Мадридском саммите в 2022 году, в НАТО определили Россию как "наиболее значительную и прямую угрозу безопасности членов Альянса", а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Что касается помощи Украине, то после некоторого хаоса в помощи ВСУ со стороны государств НАТО в 2022 году, в 2023-м она все же переходит в плоскость передачи тяжелого вооружения. Однако эти процессы происходят на двусторонней основе или через формат "Рамштайн".

НАТО как организация продолжает ограничиваться нелетальной помощью и только в 2024 году, как раз с началом работы Марка Рютте на посту генсека НАТО, происходит поистине тектонический сдвиг в вопросе поддержки украинской армии: Альянс наконец-то пришел к помощи непосредственно через свои структуры.

В 2025 году Альянс начинает действовать еще более проактивно.

