Источник: ЕС может продлить временную защиту для украинцев после 2027 года

Еврокомиссия обсуждает с государствами-членами Евросоюза варианты единого решения относительно статуса украинцев, проживающих на территории ЕС, после марта 2027 года, причем не исключается как полная отмена временной защиты, так и ее продление еще на год.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" в Брюсселе стало известно из собственных источников.

Евросоюз готовится принять единое решение относительно статуса украинцев в ЕС и рассматривает вариант продления действия временной защиты для Украины еще на год.

По информации "ЕвроПравды", Еврокомиссия проводит консультации с государствами-членами относительно возможных вариантов предоставления украинцам, которые сейчас проживают в ЕС под временной защитой, нового легального статуса с марта 2027 года.

Ожидается, что до конца мая 2026 года Еврокомиссия должна подготовить конкретное предложение, которое уже тогда официально будет рассмотрено представителями государств-членов в Брюсселе.

Рассматриваются фактически все возможные варианты – от перевода украинских граждан на общие условия получения разрешений на проживание в государствах ЕС до создания нового спецстатуса для украинских беженцев.

Собеседники "Европейской правды" сообщили, что обсуждается также продление действия временной защиты еще на год, до марта 2028 года, принимая во внимание тот факт, что война в Украине до сих пор продолжается.

Как сообщала "Европейская правда", введенная в действие в марте 2022 года Директива о временной защите предоставила миллионам украинцев доступ к ряду прав в ЕС, не перегружая при этом систему предоставления убежища.

Изначально директива была задумана как краткосрочная чрезвычайная мера, но ее действие неоднократно продлевалось. Сейчас она действует до 4 марта 2027 года.

В прошлом году в ЕС одобрили рекомендации по выходу украинцев из статуса временной защиты.

