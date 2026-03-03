Почему членство в ЕС снова стало интересным для Исландии и при чем здесь Трамп

Страна, которая ранее отказалась от вступления в ЕС, может в ближайшие годы стать новым членом Евросоюза.

Речь идет об Исландии, глава правительства которой Криструн Фростадоттир уже официально подтвердила планы провести референдум о возобновлении переговоров о членстве в ЕС.

Сам факт подготовки опроса свидетельствует о том, что Исландия все меньше хочет оставаться в одиночестве в Арктическом регионе, где ситуация с безопасностью обостряется. И в случае положительного результата перспектива членства этого отдаленного острова в ЕС станет вполне реальной, хотя и не гарантированной.

Подробнее об изменении настроений в Исландии – в статье журналистки "Европейской правды" Кристины Бондаревой

Анонс о планах провести новый референдум премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир сделала в Варшаве, возвращаясь из Киева.

Впрочем, глава правительства была достаточно осторожна, дав понять, что Исландия хоть и разделяет европейские ценности, но не собирается покупать билет в ЕС "любой ценой".

В чем сегодня заключается их интерес к членству в ЕС?

Во-первых, вопрос безопасности. Исландия является арктической страной, а Арктика сейчас быстро превращается в арену конкуренции между Россией, Китаем и западными государствами. Военная активность в регионе в последние годы возросла.

Хотя Исландия является членом НАТО с 1949 года, она не имеет собственной армии, а ее безопасность базируется на оборонном соглашении с США 1951 года.

Сейчас предсказуемость Соединенных Штатов как гаранта безопасности вызывает все больше вопросов. В то же время в Европейском Союзе все чаще рассматривают безопасность не как дополнение к экономической интеграции, а как условие выживания и стабильности своих членов.

Кроме факторов безопасности, существует и ряд экономических аргументов в пользу членства, несмотря на статус Исландии как одного из самых богатых государств мира (пятое место по ВВП на душу населения).

Впрочем, путь к "да" на референдуме вряд ли будет легкой прогулкой.

Главным препятствием остается рыболовство. Память о "тресковых войнах" с Великобританией до сих пор жива, и страх перед европейскими квотами остается.

Напомним, впервые Исландия подала заявку на вступление в ЕС в 2009 году, а официально переговоры начались в следующем году. Здесь важен контекст – это произошло после финансового кризиса 2008 года, в результате которого обанкротились три крупнейших исландских банка.

Поэтому для тогдашнего левоцентристского правительства членство в ЕС и еврозоне выглядело "спасательным кругом", способным обеспечить финансовую стабильность.

Однако из-за совокупности ряда факторов переговоры были приостановлены в 2013 году. На момент завершения переговоров уже было открыто двадцать семь из тридцати трех разделов, а одиннадцать – закрыто.

Два самых сложных раздела, по которым в исландском обществе до сих пор существует наибольшее количество опасений, – о сельском хозяйстве и рыболовстве – тогда даже не успели вынести на стол переговоров.

Но теперь Великобритания не в ЕС. Ранее Лондон был главным оппонентом Рейкьявика в вопросах рыболовства, а спор по поводу вылова скумбрии едва не привел к торговым санкциям ЕС против острова.

Не менее серьезным вызовом является позиция аграрного сектора Исландии, а также вопрос энергетической автономии.

Однако существует немалая вероятность сценария, при котором большинство исландцев все же согласятся на возобновление переговоров. Хотя бы для того, чтобы увидеть, какого соглашения в конечном итоге смогут достичь правительственные чиновники с ЕС.

Если исландцы все же решатся сказать "да" на августовском опросе, техническая часть переговоров может продвигаться быстро. Однако оптимизм относительно быстрых сроков вступления преждевременен.

Подробнее – в материале Кристины Бондаревой