Зеленский рассказал о новом пакете помощи от Швеции

Президент Владимир Зеленский во время визита в Швецию рассказал о новом пакете помощи Украине, выделенном этой страной.

Об этом он заявил на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ульфом Кристерссоном, сообщает "Европейская правда".

Зеленский заявил, что Швеция выделила Украине новый пакет помощи на сумму $2,7 млрд. По его словам, $400 млн из них пойдут на производство дронов.

Украинский президент отметил, что более $2 млрд этой поддержки пойдут на истребители Gripen.

"Мы рассчитываем в течение следующих 10 месяцев получить первые возможности, получить первые Gripen. Мы будем делать со своей стороны все возможное. Важно, что это самолеты с соответствующим комплектом вооружений. Это поможет, в том числе, нашей защите от российских управляемых авиабомб", – подчеркнул он.

В этот день Кристерссон объявил о предстоящей передаче Украине 16 истребителей Gripen, бывших в употреблении, и о планах по продаже 20 экземпляров новой модели этого самолета.

Напомним, в октябре 2025 года премьер Швеции заявил о подписании с Украиной письма о намерении продать Украине 100–150 истребителей Gripen серии Е.

Тогда Зеленский анонсировал, что первые Gripen из Швеции могут поступить в 2026 году.