Почему ЕС требует от Украины реформ в сфере миграции и как это поможет волонтерам

В пятый год полномасштабной войны Украина вступила с готовностью быстро внедрять изменения, необходимые для вступления в ЕС, и с необходимостью привлекать больше международной помощи, чтобы преодолеть вызовы военного времени.

И хотя обычно они не связаны напрямую, есть одна точечная реформа, которая станет для нашей страны шагом вперед сразу в обоих направлениях. Речь идет о новых правилах для иностранных волонтеров и сотрудников гуманитарных организаций.

Подробнее – в колонке Натальи Повтарь и Анны Исичко из Центра демократии и верховенства права Реформа, что ждет подписи президента: как помочь волонтерам и приблизиться к ЕС.

На территории нашей страны работают многочисленные волонтеры из разных стран.

Они доставляют гуманитарные грузы, восстанавливают школы, расчищают завалы, помогают вынужденным переселенцам и жителям прифронтовых районов, участвуют в восстановлении. Среди них есть специалисты с уникальными навыками – в частности, медики, архитекторы, инструкторы, топ-менеджеры.

Неизвестно, когда закончится война, но и после её завершения нас ждёт сложный и масштабный процесс восстановления страны.

Авторы колонки отмечают, что украинское миграционное законодательство писали еще в мирное время, поэтому мы получили правовой парадокс. Наталья Повтарь и Анна Исичко далее объясняют.

Большинство волонтеров-иностранцев приезжают сюда по правилам безвизового режима, который позволяет находиться в Украине 90 дней. Чтобы остаться дольше, им нужно иметь вид на жительство.

Но так просто этот вид на жительство получить нельзя, поскольку у волонтера, скорее всего, нет долгосрочной визы (визы типа D). Ведь из-за действующего безвизового режима Украины для граждан большинства западных стран необходимости в этой визе просто не было.

Поэтому волонтеру нужно возвращаться домой, чтобы уже в родной стране обращаться в посольство Украины.

"В результате мы, как страна, ещё и теряем возможность побудить таких иностранцев остаться в Украине после войны навсегда – с семьями, с долгосрочными планами. Сегодня мы уже должны думать о демографической ситуации в ближайшие годы и формировать её активно, а не реагировать на события", – пишут представительницы Центра демократии и верховенства права.

По их словам, проблема стала настолько заметной, что ЕС дал нам "домашнее задание" решить ее, и отныне это часть наших евроинтеграционных обязательств. Так, в соответствии с Дорожной картой по вопросам функционирования демократических институтов, Украина должна упростить условия для иностранцев – волонтеров и сотрудников гуманитарных организаций.

Но есть и хорошие новости, потому что задача уже практически выполнена. Парламентарии во взаимодействии с организациями гражданского общества и международными организациями разработали законопроект №13071, и 12 марта этого года Верховная Рада приняла его.

В нём учтены как украинский опыт, так и рекомендации ЕС, поэтому на первое место поставлены потребности людей и вопросы национальной безопасности, а не бюрократия.

Так, волонтеры и специалисты смогут получать вид на временное проживание на территории Украины, для этого достаточно будет обратиться в Государственную миграционную службу или ближайший ЦНАП. Виза типа D для этого не требуется.

Теперь слово за президентом, который должен подписать этот закон. Напомним, в первом чтении законопроект был поддержан народными депутатами единогласно при явной поддержке президента.

Значение этих изменений не следует сводить к выполненному пункту Дорожной карты по вопросам функционирования демократических институтов.

Иностранные волонтеры очень помогают в том, чтобы доносить правду об Украине не только до правительств, но и до широкой общественности стран-партнеров.

