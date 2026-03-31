Каллас в Киеве: Европа поддерживает Украину

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас выразила поддержку Украине по прибытии в Киев.

Об этом она написала в социальной сети X, передает "Европейская правда".

Как известно, утром 31 марта в Киев прибыла европейская делегация во главе с главной дипломаткой Европейского Союза Каей Каллас.

"Каждый визит является наглядным напоминанием о мужестве и стойкости Украины. Европа на вашей стороне. Мы и в дальнейшем будем оказывать военную, финансовую, энергетическую и гуманитарную поддержку", – отметила Каллас.

Глава МИД ЕС заверила, что Европа сделает все возможное, чтобы "обеспечить полную ответственность за преступления России".

Напомним, 25 марта к Соглашению о создании Специального трибунала по вопросам преступления агрессии России присоединилась Швеция.

30 марта глава МИД Украины Андрей Сибига объявил, что еще восемь стран подтвердили готовность присоединиться к соглашению о Спецтрибунале по агрессии РФ.

В тот же день Латвия анонсировала присоединение к соглашению о создании Спецтрибунала.

