Каллас у Києві: Європа підтримує Україну
Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас висловила підтримку Україні по прибуттю до Києва.
Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".
Як відомо, вранці 31 березня до Києва прибула європейська делегація на чолі із головною дипломаткою Європейського Союзу Каєю Каллас.
"Кожен візит є наочним нагадуванням про мужність та стійкість України. Європа стоїть на вашому боці. Ми й надалі надаватимемо військову, фінансову, енергетичну та гуманітарну підтримку", – зазначила Каллас.
Головна дипломатка ЄС запевнила – Європа зробить все можливе, аби "забезпечити повну відповідальність за злочини Росії".
Нагадаємо, 25 березня до Угоди про створення Спеціального трибуналу з питань злочину агресії Росії долучилася Швеція.
30 березня очільник МЗС України Андрій Сибіга оголосив, що ще вісім країн підтвердили готовність долучитися до угоди про Спецтрибунал за агресію РФ.
Того ж дня Латвія анонсувала приєднання до угоди щодо створення Спецтрибуналу.
