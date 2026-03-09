Почему интересы Турции в отношении войны против Ирана расходятся с курсом США

Турция начинает сталкиваться с вероятными последствиями американо-израильской войны против Ирана.

Обе страны имеют общее понимание региональной геополитики, уходящее корнями в века. Граница между Турцией и Ираном – одна из древнейших непрерывно признаваемых границ на Ближнем Востоке, и между ними царит мир с 1639 года.

Конечно, отношения Турции и Ирана далеки от союзнических.

О том, возможно ли военное участие Анкары в операции против Ирана и чего ожидать от Турции, читайте в колонке директора аналитического центра EDAM (Турция) Синана Улгена Война баз падения аятолл: до какой степени Турция сможет поддержать действия США на Ближнем Востоке. Далее – краткое изложение.

Автор колонки напоминает, что Турция и Иран не раз вступали в борьбу с нулевой суммой за региональное влияние, однако их стратегическое соперничество всегда происходило опосредованно.

"Обе стороны часто пытались формировать региональную динамику в свою пользу, но в то же время активно избегали прямого столкновения", – объясняет эксперт.

Он добавляет, что сегодня Турция настолько предана избеганию прямого столкновения с Ираном, что даже преуменьшила значение иранской атаки баллистическими ракетами на этой неделе, которая, по утверждениям, могла бы поразить авиабазу Инджирлик на юге Турции, если бы не противовоздушная оборона НАТО.

Эрдоган и его правительство скептически относятся к возможности смены режима в Иране – особенно если этот процесс возглавят Соединенные Штаты.

"Даже если США все же смогут свергнуть иранский режим, об упорядоченном переходе власти, мягко говоря, говорить не придется.

Для Турции коллапс государства в Иране – худший сценарий", – обращает внимание Синан Улген.

По его словам, теперь Турция пытается помочь как можно быстрее прекратить насилие. То есть – не дожидаясь того, как иранский режим падет.

Но также для Анкары важно, чтобы исход войны не стал победой иранского режима.

"Ядерный Иран перевернул бы региональный баланс сил, который в последнее время начал склоняться в пользу Турции", – объясняет директор аналитического центра EDAM.

Итак, желательным результатом для Турции было бы контролируемое ослабление амбиций и возможностей Ирана.

Здесь может пригодиться прецедент Венесуэлы. Когда США сместили президента Николаса Мадуро, они не установили оппозиционное правительство, а позволили взять власть более гибкой группе лидеров из среды действующего режима.

"В ближайшие недели государственные и разведывательные ресурсы Турции, вероятно, сосредоточатся на выявлении и установлении контактов с ключевыми игроками в Иране, которые соответствуют таким критериям.

А когда наступит подходящий момент, Турция может попытаться соединить этих деятелей с важными международными игроками, создав условия для быстрого и устойчивого соглашения о завершении конфликта", – резюмирует эксперт.

Подробнее – в колонке Синана Улгена Война баз падения аятолл: до какой степени Турция сможет поддержать действия США на Ближнем Востоке.