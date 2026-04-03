Почему "Газпром" уступил конкуренцию компаниям из ЕС, и дело не только в политике
Новости — Пятница, 10 апреля 2026, 08:30 —
В марте рыночная капитализация польского энергетического гиганта Orlen впервые превысила показатель ведущей российской государственной энергетической компании "Газпром".
Это теперь не просто нефтеперерабатывающий завод с сетью АЗС, а интегрированный конгломерат, контролирующий все – от добычи на норвежском континентальном шельфе до переработки, генерации электроэнергии и водородных проектов.
О том, благодаря чему польский гигант демонстрирует удивительное развитие по сравнению с российским "Газпромом" и венгерским MOL. Далее – краткое изложение статьи.
Триптих "Газпром" – MOL – Orlen демонстрирует три различные политико-экономические модели.
Российский "Газпром" олицетворяет имперский популизм. Он продавал газ как наркодилер, а рынок воспринимал его как государство в государстве. И это работало, но только до определённого момента.
Снижение рыночной стоимости компании связано не с размером ее запасов, а с полной потерей доверия к российскому государству как поставщику после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году,
"Газпром" – классический пример того, как геополитика может потопить компанию, которая когда-то казалась несокрушимой.
Его рыночная капитализация упала до всего лишь $38,8 млрд – примерно до уровня средней европейской сети супермаркетов.
Венгерская MOL представляет собой транзакционный популизм: вместо того, чтобы строить империю, компания ловко пользуется политическим хулиганством – эксплуатирует лазейки в санкциях, балансирует между Европой и Россией и обходит правила.
Подобно венгерскому правительству премьер-министра Виктора Орбана, MOL годами маневрировала между Востоком и Западом. После российского вторжения в Украину компания воспользовалась ситуацией, закупая более дешевую российскую нефть через трубопровод "Дружба", перерабатывая ее на собственных НПЗ и продавая как "венгерское" топливо на европейском рынке.
Формально это было разрешено, поскольку ЕС предоставил исключения нескольким странам, не имеющим выхода к морю, в том числе Венгрии. Но с политической точки зрения MOL действовала в "серой зоне".
В краткосрочной перспективе этот ход мог окупиться: рыночная капитализация компании примерно удвоилась с 2021 года. Но по сравнению с пятикратным ростом Orlen показатели MOL выглядят не слишком убедительно и не добавляют привлекательности венгерской модели развития "в ЕС, но против ЕС".
Зато Orlen олицетворяет европейский рыночный либерализм. Компания государственная, и поэтому подвержена риску политизации (как это было при партии "Право и справедливость"), но она уважает правовой порядок ЕС и надзор его институтов.
Показательно, что рынок вознаградил Orlen не за имперские амбиции, а за диверсификацию и способность работать в рамках европейских правил. Контракты на сжиженный газ с США и Катаром, доступ к норвежским месторождениям и газовые интерконнекторы с Литвой, Словакией и Чехией превратили Польшу из клиента "Газпрома" в региональный центр энергетической безопасности.
Эти перспективы только улучшаются на фоне нового энергетического шока, вызванного войной на Ближнем Востоке.
Различия заметны не только в оценках компаний, но и в экономических траекториях их стран.
В 2025 году Польша зафиксировала экономический рост более 3%, относительно стабильные инвестиции и постепенное снижение инфляции. Между тем Венгрия балансировала на грани рецессии, а Россия страдала от многолетней высокой инфляции, резкого падения инвестиций и оттока человеческого капитала.
При Путине у россиян нет выбора в отношении своего будущего. Но у венгров есть.
Как и польские избиратели три года назад, они вскоре решат, является ли то, что у них есть, тем, чего они хотят.
