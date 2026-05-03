Польша не видит признаков задержки поставок батарей Patriot из США

Вице-премьер и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш не видит признаков того, что поставки батарей Patriot будут задержаны из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом он заявил в воскресенье, 3 мая, пишет RMF24, передает "Европейская правда".

В Кракове министр национальной обороны Польши прокомментировал вопрос потенциальных задержек в поставках батарей Patriot.

"Что касается батарей Patriot, у нас нет никаких признаков того, что будут какие-то задержки", – сказал Косиняк-Камыш.

Впрочем, он отметил, что война на Ближнем Востоке вызовет задержки с поставками другой американской техники в Польшу.

"Что касается другого оборудования – иногда компонентов, которые мы закупаем, – могут быть задержки. Мы получаем такую информацию от американской стороны; мы находимся в контакте", – сказал он.

В то же время польский министр подчеркнул, что пока это не имеет такого масштаба, чтобы "вызывать какое-либо беспокойство".

"Но, конечно, к сожалению, война на Ближнем Востоке также задерживает поставки в Польшу, задерживает поставки оборудования в Европу и задерживает поставки нашим союзникам. Это не является хорошей новостью для кого-либо в этой части мира", – добавил Косиняк-Камыш.

Ранее Reuters писало, что несколько стран Европы якобы получили предупреждение со стороны США о том, что часть поставок заказанного американского оружия может задержаться в связи с войной на Ближнем Востоке, которая истощает американские запасы.

Позже об этом сообщили Литва и Эстония.