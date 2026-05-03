Зеленский в Ереване предложил премьер-министру Финляндии подписать соглашение о дронах

Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению.

Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".

Во время встречи Зеленский предложил премьеру Финляндии укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.

"Украина готова делиться экспертизой и укреплять тех, кто укрепляет нас с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул он.

По словам украинского президента, они отдельно уделили внимание международной работе, в частности – украинской евроинтеграции.

"Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает", – добавил Зеленский.

Сообщалось, что Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников.

1 мая стало известно, что Украина и Нидерланды уже в этом году планируют начать совместное производство дронов Baton и K4.