Зеленский в Ереване предложил премьер-министру Финляндии подписать соглашение о дронах
Президент Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо во время своего визита в Армению.
Об этом он сообщил в социальных сетях, пишет "Европейская правда".
Во время встречи Зеленский предложил премьеру Финляндии укрепить двустороннее партнерство, подписав соглашение в формате drone deal.
"Украина готова делиться экспертизой и укреплять тех, кто укрепляет нас с самого начала полномасштабного вторжения", – подчеркнул он.
По словам украинского президента, они отдельно уделили внимание международной работе, в частности – украинской евроинтеграции.
"Именно сейчас есть хорошее окно возможностей открыть переговорные кластеры, и Украина этого полностью заслуживает", – добавил Зеленский.
Сообщалось, что Украина и Норвегия создают первое совместное производство украинских беспилотников.
1 мая стало известно, что Украина и Нидерланды уже в этом году планируют начать совместное производство дронов Baton и K4.