Министр финансов США заявил, что Вашингтон "душит" Иран финансовым давлением

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединённые Штаты "душат" Иран экономическим и финансовым давлением.

Об этом он сказал в воскресенье, 3 мая, в эфире программы "Sunday Morning Futures" на канале Fox News, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Бессент заявил, что Иран больше "не может выплачивать зарплату своим солдатам".

"Последние 12 месяцев мы бежали марафон, а сейчас мчимся к финишу. Они не в состоянии выплачивать зарплату своим солдатам. Это настоящая экономическая блокада", – уверен он.

По словам Бессента, США считают, что нефтяной отрасли Ирана, возможно, придется начать закрывать скважины "на следующей неделе", поскольку хранилища сырой нефти в стране "быстро заполняются".

"Их нефтяная инфраструктура начинает давать сбой. Ее снова не обслуживали из-за наших санкций против них, которые продолжаются десятилетиями", – заявил он.

Американский министр подчеркнул, что никакие суда не проходят через пролив с иранской стороны, а США "усилили давление на всех, кто пытается переводить деньги в Иран, чтобы помочь КВИР".

Бессент также подчеркнул, что пошлины, которые Иран смог взимать с судов, проходящих через пролив, являются "ничтожными" по сравнению с предыдущими нефтяными доходами страны.

Как известно, 30 апреля Иран через пакистанских посредников передал Соединенным Штатам обновленные предложения по соглашению о прекращении войны.

Предыдущий мирный план Ирана также предусматривал промежуточное соглашение об открытии Ормузского пролива в обмен на прекращение Вашингтоном блокады иранских портов. При этом более сложные переговоры по ядерной программе предлагалось отложить на более поздний срок.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет точной формулировки иранских предложений по прекращению войны, однако не считает, чтоони будут приемлемыми.