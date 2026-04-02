Как ЕС защитил "зеленый курс" в торговле с США и какие выводы должна сделать Украина

Европейский Союз фактически переписывает правила глобального газового рынка, вводя контроль за выбросами метана по всей цепочке поставок – включая импорт.

Так появился новый Метановый регламент ЕС, логика которого радикальна в своей простоте: любые поставки газа, попадающие на европейский рынок, должны быть прозрачными и подотчетными.

То есть поставщики должны показать, откуда происходит газ и сколько метана было выброшено на каждом этапе – от добычи до поставки покупателям в ЕС.

О новых правилах игры на энергетических рынках ЕС и сопротивлении США читайте в колонке директора кампаний Stand With Ukraine Олега Савицкого. Далее – краткое изложение.

На этой неделе в Милане проходит конференция "Метан-250", охватывающая сразу несколько ключевых аспектов проблемы выбросов метана в цепочках поставок энергии – от научных данных до финансирования и политики.

Особое внимание уделяется тому, что метан – это не только климат. Это еще и новые правила игры на энергетических рынках.

По словам автора колонки, для Евросоюза Метановый регламент – это вопрос климатической ответственности и последовательности во внедрении "Зеленого курса", а для поставщиков ископаемого топлива – вопрос доступа к рынкам и конкурентоспособности.

Неудивительно, что именно на этой почве возникла новая трансатлантическая напряженность.

Савицкий напоминает, что США сегодня являются ключевым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

"Для Белого дома новая регуляторная база ЕС воспринималась как пример "зеленой протекционистской политики". Требования ЕС относительно подотчетности и прозрачности импортного газа создают дополнительные барьеры для экспорта СПГ из США, повышают затраты производителей и, что самое важное, распространяют регуляторную юрисдикцию ЕС далеко за его пределы", – пишет директор кампаний Stand With Ukraine.

В то же время для Брюсселя это вопрос логики: если не требовать прозрачности от импорта ископаемого топлива, любая внутренняя климатическая политика теряет смысл. Выбросы просто "переносятся" в другие страны, а эффективность внутренних политик нивелируется.

Ранее американская сторона фактически дала понять, что готова использовать прекращение поставок СПГ в качестве рычага давления в ответ на европейские требования, но в окончательной версии торговых соглашений Вашингтон отказался от этих угроз.

26 марта Европейский парламент поддержал текст нового торгового соглашения между ЕС и США, в котором Брюсселю удалось закрепить принципиально важную норму о защите собственной территориальной целостности и установить предохранители в торговых отношениях.

"Это выглядит как сдержанная, но показательная дипломатическая победа Европы: ЕС не только сохранил доступ к критически важным энергетическим ресурсам, но и продемонстрировал, что готов отстаивать собственные регуляторные подходы даже под давлением ключевого торгового партнера", – отмечает автор колонки.

По его словам, для Украины эта история имеет особое значение. С одной стороны, имплементация европейских правил в отношении метана является частью евроинтеграции. Она неизбежно изменит регулирование в энергетическом секторе и потребует новых институциональных решений.

С другой стороны, речь идет не только об обязательствах. Речь идет также о возможностях.

"Украина обладает значительным потенциалом для сокращения потерь и утилизации существенных объемов газа, который сегодня просто теряется из-за устаревших технологий и отсутствия постоянного мониторинга инфраструктуры. Речь идет не только об уменьшении выбросов, но и о дополнительном ресурсе газа, который может укрепить энергетическую безопасность страны в критический момент", – резюмирует директор кампаний Stand With Ukraine.

В этом смысле метан – это пример редкой ситуации, когда климатическая политика, экономика и безопасность сходятся в одной точке.

