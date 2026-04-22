СМИ: Стармер не прислушался к советам своих советников по вопросу назначения Мендельсона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проигнорировал предложение двух чиновников подождать, пока Питер Мендельсон пройдет проверку на благонадежность, прежде чем назначать его на должность посла в США.

Об этом пишет Politico, передает "Европейская правда".

Как отмечается, главный личный секретарь Стармера и чиновник по вопросам внешней политики в ноябре 2024 года совместно подготовили записку, в которой они советовали премьер-министру подождать, пока Мендельсон получит допуск к секретной информации, прежде чем объявлять о его назначении на эту высшую дипломатическую должность.

Однако неизвестно, прочитал ли Стармер этот совет вообще, ведь ответ не зафиксирован.

Совместная записка от Айлси Терри, личной секретарши Стармера по вопросам иностранных дел, и Нины Пандита, его главного личного секретаря, датирована 11 ноября 2024 года.

"Что касается сроков назначения и объявления, вам следует рассмотреть, должно ли объявление быть сделано сразу после получения соответствующих разрешений и согласий, а также начнет ли посол исполнение обязанностей до или после инаугурации", — говорится в записке.

Они предлагали два варианта: во-первых, объявить о назначении, как только правительство США даст согласие на выбор Великобритании в отношении посла. Другой вариант, который они предлагают, заключается в том, чтобы отложить объявление о новом посло до "возможно после вступления Трампа в должность".

Они ни в коем случае не предлагают делать объявление до получения допусков к секретной информации.

Новая волна скандала вокруг экс-посла Великобритании в США разгорелась на прошлой неделе – после того, как стало известно, что Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Напомним, в конце января премьерство Кира Стармера уже находилось под угрозой после того, как Министерство юстиции США опубликовало новые файлы по делу осужденного за сексуальные преступления Джеффри Эпштейна. Из них следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Мендельсон передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

20 апреля сообщалось, что документы, опубликованные правительством Великобритании, свидетельствуют о том, что премьер-министру страны советовали проверить бывшего посла Великобритании в США перед назначением на должность.

