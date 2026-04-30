Европарламент призвал ЕС присоединиться к трибуналу против Путина и ввести его в действие

Европейский парламент в четверг, 30 апреля, принял на пленарном заседании резолюцию "Обеспечение ответственности и правосудия в ответ на продолжающиеся атаки России против гражданского населения в Украине", в которой призвал ЕС к скорейшему присоединению и финализации создания трибунала по преступлению агрессии России против Украины.



Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды" из Страсбурга.



Евродепутаты призвали к быстрому введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, к которому должны присоединиться все государства ЕС.



Резолюция была принята 446 голосами "за", 63 – "против" и 52 – "воздержались".



Европарламент заявляет, что захватническая война России против Украины является вопиющим нарушением международного права и что лидеры России и ее союзников должны быть привлечены к ответственности за их роль в преступлении агрессии, военных преступлениях, преступлениях против человечности и других международных преступлениях.

Евродепутаты выразили решительную поддержку созданию и быстрому введению в действие Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и призывают все государства-члены ЕС присоединиться.

Парламент считает, что "привлечение к ответственности должно распространяться на всех, кто может руководить преступлением агрессии или способствовать ему, включая высшее политическое, военное и судебное руководство, такое как члены Государственной Думы России или Конституционного суда РФ".

Евродепутаты также "выразили полную поддержку расследованию Международного уголовного суда (МУС) относительно вероятных военных преступлений, преступлений против человечности и геноцида, совершенных в Украине, одновременно напоминая об обязательстве государств-членов ЕС в соответствии с Римским статутом арестовывать и передавать лиц, в отношении которых выданы ордера на арест МУС, на своей территории".



Резолюция одобрила 20-й пакет санкций ЕС против России и подчеркивает, что все санкции не должны быть отменены до тех пор, пока мирное соглашение не будет подписано и имплементировано.

30 апреля Европарламент также ратифицировал присоединение ЕС к Международной комиссии по рассмотрению исков для дальнейшей выплаты Украине и гражданам Украины репараций Россией.



Как сообщала "Европейская правда", недавно о намерениях присоединиться к соглашению о создании Спецтрибунала по преступлению агрессии РФ объявили Греция и Чехия, в целом увеличивая количество подписантов до 33.



В Офисе президента Украины рассказали, какие этапы необходимо преодолеть на пути к полноценному запуску Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.



