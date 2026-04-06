Что должна сделать Украина для восстановления доверия ЕС после атаки на НАБУ и есть ли прогресс

11 декабря 2025 года во Львове состоялось символическое и очень важное для Украины заседание Совета ЕС. Во-первых, Украина тогда получила первые "бенчмарки" (benchmarks) – то есть критерии, выполнение которых является условием вступления в Евросоюз. А во-вторых, украинское правительство и Еврокомиссия согласовали, что нужно сделать, чтобы восстановить доверие к украинским реформам.

Последний документ получил неформальное название "план Качки-Кос" по фамилиям чиновников, которые формально его подписали.

Мотивом появления документа стало отсутствие доверия со стороны столиц ЕС после украинской атаки на "антикор" 22 июля 2025 года. План посвящен исключительно антикоррупционным реформам и вопросам верховенства права, которые необходимо внедрить в течение 2026 года.

Подробно о процессе реализации плана и его важности – в аналитике редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко 9% доверия ЕС. Как срыв выполнения "плана Качки-Кос" создает новую проблему для Украины.

О том, что выполнение так называемого "плана Качки-Коса" является одним из ключевых вопросов в отношениях Украины и ЕС, в том числе в контексте вступления, хорошо известно как в правительстве, так и в экспертных кругах.

В определенной степени парадоксальным является то, что формально этот документ не является частью вступительного процесса, он существует отдельно. Но реально для многих столиц именно его выполнение является показателем того, можно ли говорить о реальном прогрессе Украины в проведении вступительных реформ.

"Эти 10 пунктов – это перечень того, что действительно важно. И мы ожидаем, что Украина их выполнит", – заявила еврокомиссар Марта Кос в интервью ЕП, подчеркнув, что Украина сама установила срок: план рассчитан на 2026 год.

А еще в этом интервью Марта Кос сообщила, что знает об "общественном мониторинге" этого плана и находится в контакте с организациями, которые будут его проводить. "Для нас важно смотреть на ситуацию в Украине их глазами", – пояснила еврокомиссар.

Мониторинг реализации плана под названием "Членство Check" проводит коалиция из 8 экспертных организаций, системно занимающихся евроинтеграцией, вопросами антикоррупции и судебной реформы, под руководством Центра "Новая Европа". Также участниками группы являются "МЕЖА", "ЕвроПравда", ANTS, DEJURE, Центр политико-правовых реформ, Центр противодействия коррупции и Transparency International Ukraine.

Прошло три полных месяца 2026 года, то есть 25 % времени, в течение которого ЕС ожидает от нас реализации всего плана. Однако на данный момент экспертная оценка ставит Украине за его выполнение лишь 9 баллов из 100, то есть менее 10 %.

Поэтому сложившаяся ситуация крайне тревожна. И задержки с выполнением плана уже сказываются на отношениях с ЕС.

Да, в Киеве могут заметить, что парламент сейчас не очень функционален. Но это объяснение не работает.

Во-первых, для ЕС принципиально неважно, кто именно тормозит внедрение изменений. Или Украина выполняет свои обязательства, или нет. Ведь в ЕС вступает не Верховная Рада, правительство и т. п., а все государство.

Во-вторых, не везде речь идет о торможении именно парламента, часто нет даже законопроектов.

В-третьих, нарратив о "неработающем парламенте" вообще очень опасен. Ведь если парламент неспособен принимать законы, то как можно говорить о движении к вступлению в ЕС? Ведь на этом пути нужно принимать сотни законов. И если Украина на это не способна, то о каком вступлении может идти речь?

Поэтому Украина – от правительства до парламента и президента – должна наконец сделать все, чтобы доказать ЕС свою способность проводить фундаментальные реформы и возобновить эту работу. Прогресс по "плану Качки-Кос" дает идеальный инструмент для этого.

