Трамп создает фонд компенсаций для своих сторонников, которых "репрессировали" во времена Байдена

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Минюст США в понедельник заявил о создании фонда на 1,776 млрд долларов для компенсаций сторонникам Трампа, которые утверждают, что подверглись несправедливым преследованиям при администрации Байдена.

Этот беспрецедентный шаг предусматривает, что такие лица смогут получить выплаты средствами налогоплательщиков.

Трамп неоднократно заявлял, что его соратники подвергались несправедливым преследованиям – как, например, в рамках масштабного привлечения к ответственности активных участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

"Это будет компенсация для людей, с которыми поступили ужасно. Они получат возмещение за юридические расходы и все остальное, что им пришлось пережить", – заявил Трамп, комментируя объявление.

Управление фондом планируют поручить комиссии из 5 членов, при этом Трамп имеет полномочия уволить любого из них. Предполагается, что все жалобы обработают до 15 декабря 2028 года – за месяц до того, как истекает срок второй каденции Трампа.

В Минюсте отметили, что лично Трамп в рамках этого шага не получит ничего.

Инициатива ожидаемо встретит значительное сопротивление со стороны демократов и общественных организаций, которые следят за расходованием бюджетных средств.

Так, лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер уже назвал создание фонда вопиющим шагом. "Из всех коррумпированных вещей, которые уже делал Трамп, это одна из самых порочных", – заявил он.

Ранее Трамп заявил, что строительство бального зала на месте восточного крыла Белого дома "опережает график" и он должен быть готов уже в 2028 году.

В то же время план республиканцев по выделению федерального финансирования на это строительство наткнулся на препятствие в Сенате США.