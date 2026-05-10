СМИ: Германия планирует переговоры с США по поводу ракет дальнего действия

Германия возобновляет попытки приобрести у США ракеты дальнего действия "Томагавк".

Об этом Financial Times сообщили осведомленные источники, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, Берлин надеется убедить администрацию американского президента Дональда Трампа согласиться на продажу ракет Tomahawk вместе с наземными пусковыми установками Typhon.

По данным собеседников, министр обороны Германии Борис Писториус планирует поездку в Вашингтон с целью возобновления предложения Берлина о приобретении систем. Впрочем, как отмечается, США еще не дали ответа.

Собеседники подчеркнули, что визит зависит от того, сможет ли Писториус добиться встречи со своим американским коллегой Питом Хэгсетом.

Как известно, 1 мая Вашингтон объявил о сокращении своего военного присутствия в Германии на 5 тысяч солдат.

После этого в Министерстве обороны Германии выразили убеждение, что решение администрации США вывести часть войск из страны не будет означать отмену планов по развертыванию дальнобойных ракет Tomahawk.