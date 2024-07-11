Главный соперник Орбана посетил "Охматдет" и упрекнул премьера Венгрии

Главный соперник премьер-министра Венгрии Петер Мадьяр, лидер оппозиционной партии "Тиса", во время визита в Киев посетил разрушенный россиянами "Охматдет", которому передал собранную накануне гуманитарную помощь.

Об этом Мадьяр сообщил в стримах на своей Facebook-странице, пишет "Европейская правда".

Мадьяр встретился с директором больницы Владимиром Жовниром и поговорил с ним о российской атаке и ее последствиях, после чего сказал, что венгерский народ понимает и знает, что Украина имеет право защищать свою территорию.

Петер Мадьяр разгружает гуманитарную помощь возле "Охматдета" Реклама: скрин с видео на facevook-странице петера мадьяра

Мадьяр подчеркнул, что тоже хочет мира, но не ездит к диктаторам частными самолетами и не ведет тайных переговоров, а хочет помочь конкретными действиями, намекая на "мирные вояжи" Виктора Орбана.

"Конечно, вы можете летать от диктатора к диктатору на роскошных самолетах и вести переговоры, о содержании которых на самом деле никто не знает, или вы можете сделать конкретные шаги", – заявил Мадьяр.

По его словам, этим визитом он доказал "украинским братьям и венграм в Украине", что они могут рассчитывать на Венгрию.

В отдельном видео Мадьяр показал гуманитарную помощь, которую он привез с собой из Венгрии.

Ранее в четверг Мадьяр почтил павших защитников Украины у стены памяти на стенах Михайловского златоверхого монастыря.

Напомним, Петер Мадьяр после массированной ракетной атаки РФ в понедельник осудил удар по "Охматдету", а затем объявил сбор гуманитарной помощи и медицинского оборудования и анонсировал свою поездку в Киев. Также он сообщил, что планирует встретиться с венгерской общиной на Закарпатье.

Орбан спустя более суток впервые прокомментировал удар России по детской больнице "Охматдет" в Киеве, но не выражал со болезнования погибшим и пострадавшим, а также избежал упоминаний, что виновником трагедии является Россия.