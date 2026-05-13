Почему новые правила ЕС ставят под угрозу украинскую металлургию и возможен ли компромисс

Черные металлы и изделия из них – вторая по стоимости статья украинского экспорта после сельскохозяйственной продукции. А после начала полномасштабной войны ключевым направлением экспорта металлов стал ЕС.

Поэтому вопрос доступа к этому рынку – тоже ключевой. И вскоре украинские экспортеры могут столкнуться здесь с большими проблемами.

Новые правила, предложенные Еврокомиссией, предусматривают резкое ухудшение доступа для импортеров. И пока не ясно, каким будет решение в отношении Украины.

О проблеме и возможных сценариях развития событий – в статье директора по научной работе ИЭИ Вероники Мовчан В ожидании вердикта ЕС: как экспорт украинского металла в Европу оказался под угрозой.

В 2025 году администрация США повысила глобальные пошлины на сталь с 25% до 50%. Тем самым она создала новый импульс для переориентации глобальных торговых потоков на этом рынке.

В частности, под давлением оказался и Евросоюз.

В конце 2025 года Европейская комиссия представила предложение о новом регулировании импорта стали, которое должно вступить в силу 1 июля 2026 года и фактически заменить действующие защитные меры.

По мнению Брюсселя, данное регулирование призвано устранить негативное влияние глобальных избыточных мощностей по производству стали на рынок ЕС.

Предусмотрено снижение объема совокупной тарифной квоты на 47% от действующего объема, до 18,3 млн тонн в год, а также повышение ввозной пошлины вне тарифной квоты с 25% до 50%.

А еще введены новые требования по "плавке и разливке", которые должны улучшить отслеживаемость продукции.

В то же время пока неясно, на какие страны будет распространяться это регулирование.

Текущее предложение содержит четко сформулированное исключение из режима только для стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии и Лихтенштейна.

В отношении остальных стран Еврокомиссия должна принять отдельный нормативный акт, в котором предусмотрит распределение тарифных квот между странами с учетом ряда критериев. В том числе – структуры их импорта, действующих торговых соглашений и т. д.

Украина напрямую в предложенном регламенте не упоминается, но есть весьма явный намек.

Согласно предложению, "Комиссия принимает имплементационные акты, устанавливающие распределение тарифных квот, указанных в Приложении II, между странами с учетом следующих элементов, в зависимости от обстоятельств: …ситуации страны-кандидата, которая сталкивается с исключительной и неотложной ситуацией в сфере безопасности".

Однако это упоминание – в статье о распределении тарифных квот, а не в статье 1bis, где речь идет о странах, на которые это регулирование не распространяется.

Приостановка действия защитных мер ЕС в отношении Украины, которую в 2025 году продлили до мая 2028 года, к этому случаю не применяется.

Таким образом, до июля Еврокомиссия должна принять решение в отношении Украины.

Существует ряд возможных вариантов. Лучше всего было бы, если бы новое регулирование к ней не применялось.

Вторым по позитивности сценарием является приостановка в отношении Украины действия нового регулирования, как это было предусмотрено для защитных мер.

Это дало бы экспортерам как минимум ещё два года без пошлин.

Третий вариант – Еврокомиссия могла бы ввести для Украины индивидуальные тарифные квоты. Такое решение вернёт ситуацию с доступом на рынок в состояние, существовавшее до мая 2022 года.

Если же Еврокомиссия не выберет ни один из трех позитивных сценариев, то нашим производителям придется конкурировать за объем нераспределенных тарифных квот. Это значительно повышает риск применения 50-процентной пошлины.

Новое регулирование ЕС создает значительные риски для украинских экспортеров стали и пока царит неопределенность.

