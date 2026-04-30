Сибига изложил послам главные задачи на ближайшее время

В среду, 29 апреля, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел координационное онлайн-совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили журналистам в пресс-службе МИД Украины.

Министр поставил украинскому дипкорпусу четкие задачи в соответствии с приоритетами, определенными президентом.

"После выборов в Венгрии наблюдаем фундаментальное изменение балансов и уменьшение блокирующего влияния РФ в Европе. Это открывает новые возможности для принятия стратегически важных решений. Стремимся как можно быстрее открыть все шесть переговорных кластеров. Временной приоритет – председательство Кипра в ЕС. А в течение председательства Ирландии стремимся уже закрыть некоторые переговорные главы", – отметил он.

Глава МИД добавил, что украинские дипломаты работают во всех столицах над обеспечением необходимого консенсуса.

Он подчеркнул, что сейчас время как можно быстрее подготовить и согласовать 21-й санкционный пакет ЕС, который должен быть максимально чувствительным для агрессора. Министр добавил, что такое решение будет иметь существенное влияние на мобилизационные процессы в РФ.

"Каждый россиянин, который подписывает контракт, должен знать, что одновременно накладывает на себя и своих родных запрет на въезд в значительную часть мира", – отметил министр.

Глава МИД также подчеркнул важность обеспечения новых взносов в программу PURL, тщательного выполнения предыдущих договоренностей, максимального усиления защиты и готовности объектов энергетики к следующему зимнему периоду, привлечения коалиции партнеров для противодействия баллистическим угрозам, дополнительных инвестиций для масштабирования украинского ОПК, дальнейшего развития сети партнерств в сфере безопасности и производстве дронов, реализации инициативы drone deal, развития совместного производства и других приоритетов.

Сибига также отметил, что Украина продолжит противодействие теневому "зерновому флоту" РФ и попыткам России продавать зерно с временно оккупированных территорий

"Мы знаем суда, порты, владельцев, операторов, капитанов, схемы отключения транспондеров, подмены координат, перегрузки "борт-в-борт" и другие составляющие этих преступлений. Будем инициировать усиление санкций во всех юрисдикциях, в частности в ЕС и G7", – подчеркнул он.

Участники совещания скоординировали подготовку к ключевым международным событиям и переговорам, в том числе с участием президента Украины, во втором квартале.

Сибига поблагодарил украинских послов за упорную работу и ощутимые результаты для государства

Напомним, президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания глав государств и правительств ЕС на Кипре 23 апреля заявил, что следует уже в мае перейти к разблокированию переговорных кластеров для вступления Украины.