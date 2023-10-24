В Австрии - несколько пострадавших из-за контрафактного лекарства для похудения

Федеральное ведомство уголовной полиции Австрии начало проверку в связи с тем, что несколько человек пострадали от приема препарата от диабета "Оземпик", который также используют для похудения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации австрийского вещателя ORF.

Проверка началась после того, как в сентябре в больницу попала жительница Зальцбурга, которой пластический хирург в начале года назначил "Оземпик" – несмотря на то, что она не имеет ни диабета, ни ожирения, но жаловалась на избыточный вес.

Женщина покупала лекарства непосредственно у врача и долгое время не имела осложнений, но в сентябре получила "Оземпик" из контрафактной партии, который содержал инсулин вместо семаглутида как действующее вещество. В результате ее госпитализировали с гипогликемией и судорогами.

Пострадавшая решила обратиться в суд, обвиняя врача в том, что он продал ей контрафактный препарат. Она также считает, что платила за "Оземпик" выше рыночной цены, что может свидетельствовать о намерениях врача заработать на ней.

Уголовная полиция Австрии в понедельник заявила, что ей известно о "нескольких пострадавших" в результате приема контрафактного "Оземпика", и предостерегла от покупки препарата не через аптеки или авторизованных поставщиков.

Рецептурный препарат "Оземпик" реализуется в форме шприц-ручки, содержит действующее вещество семаглутид и одобрен для лечения пациентов с диабетом второго типа (высокое содержание глюкозы в крови).

По данным Европейского агентства по лекарственным средствам, поддельные шприц-ручки "Оземпика" ранее выявляли по меньшей мере в 14 странах, в том числе Австрии, Германии, Великобритании и Египте.

Напомним, несколько лет назад в Польше и Мексике обнаружили партии поддельных вакцин от коронавируса компании Pfizer-BioNTech, которые выдавали за лекарства против морщин.