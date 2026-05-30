В администрации Трампа допустили возможность смягчения санкций против Ирана в зависимости от ситуации

Министр финансов Скотт Бессент предположил, что администрация американского президента Дональда Трампа может отменить некоторые санкции против Ирана в зависимости от развития событий.

Об этом он заявил журналистам на Национальном экономическом форуме Рейгана, передает Bloomberg, пишет "Европейская правда".

У Бессента спросили, сохранят ли США финансовые и экономические санкции против Ирана.

"Посмотрим. Любые санкции будут отменяться постепенно", – ответил американский министр.

Он отметил, что в рамках любого соглашения, которое будет предусматривать отмену санкций, будут "этапы, которые иранский режим должен будет выполнить".

Бессент подчеркнул, что администрация может ужесточить санкции, если соглашение не будет заключено в ближайшее время.

"Вчера мы ввели дополнительные санкции. Авиакомпании – у нас есть и другие финансовые цели. Мы можем сделать гораздо больше, если придется, и есть некоторые меры, которые мы можем отменить, чтобы помочь иранскому народу", – добавил министр.

Напомним, Трамп заявил в пятницу, 29 мая, что он принимает "окончательное решение" относительно предварительного соглашения о продлении прекращения огня с Ираном после противоречивых заявлений обеих сторон о возможных сроках заключения соглашения.

А министр обороны США Пит Хэгсет заявил, что в настоящее время "любое соглашение" с Ираном "будет выгодным".