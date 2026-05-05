ЕС потребует от Украины налоговую реформу в обмен на "макрофин" с 90 млрд евро

Требование провести налоговую реформу и максимально мобилизовать внутренние доходы украинского бюджета будет включено в список условий получения Украиной следующих траншей макрофинансовой помощи в рамках кредита ЕС на 90 млрд евро, но ее временные рамки еще обсуждаются.



Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, заявил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис по завершении заседания Совета ЕС по экономике и финансам 5 мая.



Евросоюз зафиксирует проведение в Украине налоговой реформы как одно из условий получения макрофинансовой части кредита ЕС на 90 млрд евро.



"Мы сейчас все еще находимся на очень продвинутых этапах переговоров с украинскими властями относительно условий, лежащих в основе нашей программы макрофинансовой помощи", – заявил Домбровскис.



Учитывая то, что переговоры с Украиной все еще продолжаются, чиновник отказался вдаваться в их детали – впрочем, сообщил, что налоговая реформа является частью требований ЕС.



"Мобилизация внутренних доходов является важной частью этих переговоров, как и налоговая реформа, однако точные условия и элементы все еще обсуждаются", – добавил еврокомиссар.



Как сообщала "Европейская правда", ЕС устанавливает более суровые условия по реформам для получения Украиной "макрофинансовых" траншей кредита на сумму 90 млрд евро, в частности, введение непопулярных изменений в налогообложении предприятий.



Также сообщалось, что Киев сопротивляется просьбе Брюсселя повысить налоги для бизнеса как условию для выделения части кредита в размере 90 млрд евро.



