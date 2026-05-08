СМИ: Нидерланды возобновляют попытки использовать российские активы в интересах Украины

Нидерланды стремятся возобновить переговоры об использовании до 210 млрд евро замороженных российских активов, чтобы помочь Украине продолжить оборону в следующем году.

Об этом Politico стало известно от шести дипломатов и чиновников ЕС, передает "Европейская правда".

Министр финансов Нидерландов Элко Гайнен во вторник пытался заручиться поддержкой коллег из ЕС во время закрытых дебатов в Брюсселе, утверждают собеседники.

Возобновление дискуссии о российских активах рискует вновь разжечь напряженный юридический, коммерческий и политический спор, который велся в конце прошлого года, когда премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер противостоял Европейской комиссии из-за опасений, что его страна будет вынуждена вернуть миллиарды российских средств, хранящихся в Брюсселе, если Москва попытается отобрать эти деньги.

Такие страны, как Болгария, Франция, Италия и Мальта, также выражали обеспокоенность по поводу предложения Европейской комиссии использовать замороженные государственные активы для финансирования Украины, в то время как Европейский центральный банк постоянно предупреждал, что использование замороженных средств может отпугнуть другие правительства от ведения бизнеса в еврозоне.

Инициатива Гайнена появилась, несмотря на то, что Брюссель еще не перечислил ни одного евро из займа в размере 90 млрд евро, обеспеченного бюджетом ЕС, о предоставлении которого Киеву в течение следующих двух лет в декабре договорились 24 лидера ЕС. Этот кредит покроет лишь две трети прогнозируемого дефицита бюджета Украины до 2027 года.

Европейская комиссия призывает Канаду, Великобританию, США и Японию выделить остальные средства.

Соглашение о кредите, заключенное в последний момент в декабре, обеспечило удовлетворение неотложных потребностей Киева в наличных средствах. Но дипломаты и чиновники в Комиссии не питают иллюзий, что Киеву понадобится больше денег, если Москва продолжит вести свою войну.

ЕС мог бы продолжать выпускать совместные облигации для поддержки Украины, или же лидеры могли бы вернуться к дебатам о российских активах. Нидерланды и страны Северной Европы отдали бы предпочтение последнему варианту, особенно учитывая, что Комиссия никогда не отзывала свое первоначальное предложение об использовании российских активов.

"Мы не комментируем то, что было сказано в частном кругу", – заявил представитель правительства Нидерландов. "Европейский Совет договорился в декабре прошлого года, что Союз обязуется заморозить активы до получения Украиной репараций и оставляет за собой право обеспечить наличие активов для погашения займа в полном соответствии с законодательством ЕС и международным правом. Наша позиция остается согласованной с этой договоренностью", – добавил он.

По данным источников, Гаага связалась с некоторыми столицами ЕС накануне заседания Ecofin во вторник, чтобы оценить, сколько поддержки получит министр во время дебатов. Эстония, Латвия, Литва и Финляндия поддержали призывы Гайнена. Другие молчали, осознавая, насколько политически спорной стала дискуссия в прошлом году в погоне за тем, чтобы не допустить исчерпания военного бюджета Украины.

"Мы тоже поддерживаем [призывы Гайнена], но не высказывались", – сказал один из дипломатов на условиях анонимности, чтобы говорить свободно. "Эта (тема росактивов) вернется к концу года", – добавил он.

Главный дипломат ЕС Кая Каллас в феврале допустила возвращение к первоначальной идее займа Украине на 90 млрд евро – с использованием замороженных российских активов, в связи с венгерским вето на принятое решение. Однако после выборов в Венгрии вето все же было снято.

Президент Украины Владимир Зеленский в январе в Давосе выразил сожаление по поводу того, что страх перед местью России не позволил воплотить в жизнь первоначальный план Еврокомиссии по "репарационному кредиту" Украине с использованием росактивов.