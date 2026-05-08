Премьер-министр Греции анонсировал конституционную реформу

В четверг премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис представил концепцию конституционной реформы, предложенную правящей партией "Новая демократия".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

В концепции изложены поправки к 30 статьям, предусматривающие реформирование процедур назначения судей, избирательных процедур, государственного управления и охраны окружающей среды.

Эти предложения, представленные перед парламентской фракцией партии, знаменуют начало того, что чиновники описали как длительную, многоэтапную дискуссию по поводу конституционной реформы. Согласно графику правительства, официальный процесс должен начаться в мае, когда "Новая демократия" подаст свое предложение с подписями не менее 50 депутатов, после чего будет создан комитет по пересмотру конституции.

Среди важнейших предложений – изменения в статью 86, регулирующую ответственность министров. Правительство предлагает отменить требование, чтобы парламент действовал "без задержки", и лишить парламент полномочий проводить предварительные расследования. Вместо этого предварительные проверки будет проводить апелляционный прокурор, а решение о возбуждении уголовного дела будет требовать голосования в парламенте абсолютным большинством путем поименного голосования.

Пакет также предлагает разрешить голосование по почте для избирателей в Греции, расширив систему, которая ранее применялась только к избирателям за рубежом. Другое предложение предусматривает установление шестилетнего срока полномочий президента.

Важное место занимают судебные реформы. Продвижение на высшие судебные должности будет решать специальная парламентская комиссия из числа самых старших судей, без вмешательства правительства. Кандидаты будут выбираться из списков, предложенных пленарными заседаниями судей.

Другие предложенные изменения касаются изменения климата, возобновляемой энергии, доступного жилья и межпоколенческой справедливости. Текст также призывает к конституционным гарантиям надлежащей законодательной практики, фискального баланса и демократической организации партий.

Предложения включают изменения в сфере образования, в частности гарантию того, что обязательное школьное образование не может длиться менее 11 лет, а также положения, позволяющие высшим учебным заведениям с государственным или негосударственным, некоммерческим статусом действовать под независимым надзором.

Дополнительные изменения пересмотрят понятие постоянства в государственном секторе, расширят защиту собственности и установят новые процедуры отбора руководителей независимых органов власти.

Пакет поправок содержит формулировку, согласно которой искусственный интеллект "должен служить свободе и благосостоянию общества", стремясь при этом минимизировать риски и максимизировать выгоды. Отдельные поправки, касающиеся средств массовой информации, будут направлены на "очищение и рационализацию" регулирования печатных СМИ, телевидения, радио и интернета, одновременно защищая журналистов в отношениях с их работодателями. Другие меры упростят правила о несовместимости должностей для законодателей и ужесточат стандарты функционирования правительства.

Напомним, в конце прошлой недели в Навроцкого объявили о начале процесса создания нового проекта конституции Польши. Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал эти намерения.

О намерении разработать новую конституцию Кароль Навроцкий заявил в первом выступлении после присяги в августе. Тогда глава кабинета президента сообщил, что новая конституция должна усилить роль президента.

