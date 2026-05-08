В офисе партии премьера Нидерландов произошел взрыв, подозреваемый задержан

В Гааге в почтовую щель офиса партии D66, лидер которой Роб Йеттен возглавляет правительство Нидерландов, бросили фейерверк.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает NOS.

Около 21:00 в офисе партии D66 на улице Ланге-Хаутстраат в Гааге взорвалось взрывное устройство. Через час полиция сообщила о задержании подозреваемого. Его мотивы пока неизвестны.

Представитель D66 сообщает, что в почтовый ящик бросили взрывное устройство на основе фейерверка. "В здании были люди, но никто не пострадал. Однако они были напуганы", – говорит пресс-секретарь.

Службы экстренной помощи быстро прибыли на место происшествия.

Лидер партии D66, премьер-министр Роб Йеттен, называет это "трусливым актом запугивания". "Тем, кто считает, что может вселить страх, я хочу сказать следующее: в демократических Нидерландах мы никогда не позволим, чтобы насилие заставило нас замолчать", – написал он в соцсетях.

Полиция оградила территорию и сообщила, что ущерб незначительный.

На момент нападения в помещении находилось около тридцати человек. Там проходил вечер выступлений "Молодых демократов", – рассказала Рашель Смук, председатель молодежного крыла партии. "Мы были в шоке, и я чувствую облегчение, что все в порядке. Это был невероятно громкий взрыв", – сказала она.

По словам Смук, стекло в верхней части дверей разбилось, и осколки остались на полу. В здании также было много дыма. "Со времени демонстраций в сентябре был оборудован эвакуационный выход. Члены правления смогли вывести всех наружу, в сад", – рассказала она.

