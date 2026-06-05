В Британии обеспокоены отставанием от планов усиления обороны

Глава штаба обороны Великобритании Ричард Найтон выразил обеспокоенность тем, что стране не хватает времени для усиления собственной обороны в ответ на угрозу со стороны России.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Предостережения от главы штаба обороны прозвучали из-за заметного отставания Лондона от Плана оборонных инвестиций страны. Этот документ определяет финансирование военного оборудования и услуг, чтобы обеспечить переход британских вооруженных сил в состояние "боевой готовности". Его выполнение с прошлого года задерживается из-за бюджетных споров в правительстве.

"Россия определенно повышает ставки и рискует пересечь черту. Нам нужно тратить больше средств на оборону и делать это быстрее", – подчеркнул Найтон.

Он заявил, что риски и угрозы для Британии сейчас больше, чем когда-либо со времен Холодной войны, и правительству необходимо соответственно тратить средства на оборону.

"Задача министров заключается в том, чтобы принимать эти сложные компромиссные решения", – сказал он.

Министр обороны Джон Хили заявил в понедельник, что премьер-министр Кир Стармер намерен опубликовать инвестиционный план до саммита НАТО 7 июля.

По данным СМИ, военное руководство предупредило Стармера о дефиците финансирования в размере 28 миллиардов фунтов стерлингов (32 млрд евро) в течение следующих четырех лет, и именно это является причиной задержки плана.

Стармер пообещал самое большое устойчивое увеличение расходов на оборону со времен Холодной войны, стремясь довести их до 3% от национального ВВП, но его критикуют за невыполнение своих обещаний.

В мае Центр правительственной связи (GCHQ) предупредил, что Великобритания находится в "решающем моменте", поскольку Россия "неуклонно нацелена" на ее критическую инфраструктуру.

Министерство обороны Великобритании заявило, что в апреле российские истребители несколько раз перехватывали самолет-разведчик Королевских военно-воздушных сил над Черным морем.