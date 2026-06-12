В Испании посадили продавца лотереи, обманувшего победителя джекпота

Продавца лотереи в Испании приговорили к трем с половиной годам лишения свободы за то, что он обманул победителя джекпота в размере 4,7 миллиона евро и лишил его приза в 2012 году.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Суд в северо-западном испанском городе Ла-Корунья постановил, что продавец понимал, что клиент получил существенный выигрыш, но умышленно обманул победителя лотереи, сказав ему, что ни один из его билетов не является выигрышным. Впоследствии продавец попытался получить приз, заявив, что нашел выигрышный билет в своем магазине.

Администрация местной лотереи воздержалась от выплаты приза и держала билет под замком, пытаясь выяснить, кому он принадлежит. В течение восьми лет продавец лотереи неоднократно пытался претендовать на выигрыш.

Настоящий владелец выигрышного билета скончался в 2014 году, но суд обязал выплатить полный приз его наследникам.

Продавца признали виновным в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах. Решение не является окончательным и может быть обжаловано в Верховном суде.

В июне прошлого года норвежский лотерейный оператор Norsk Tipping извинился перед несколькими тысячами человек, которые получили ложные сообщения о значительных выигрышах.

В марте 2025 года сообщалось, что победитель последнего джекпота панъевропейской лотереи EuroMillions выиграл приз в размере 250 миллионов евро, что является рекордом для этого розыгрыша.