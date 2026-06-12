Как поляки радикализируются в отношении украинцев и в чем причина этого

Скандал, вызванный указом Зеленского о "героях УПА", перерастает в Польше в более широкий антиукраинский дискурс, наполненный ненавистью, оскорблениями и высокомерием. Для двусторонних отношений и укрепления безопасности в регионе ситуация представляет собой серьезную угрозу.

Часть политиков предлагает прекратить оказывать любую помощь Украине, пока Киев не назовет УПА преступниками и не исключит ее из своей исторической политики.

Некоторые предлагали даже закрыть аэропорт в Ряшеве, через который союзники поставляют в Украину оружие.

О том, в чем глубинные причины такой ситуации и чем она может обернуться для обеих стран, читайте в статье редактора ежегодника "Украинский Альманах" (издание Объединения украинцев в Польше) Ольги Попович Конец Польши, которая удивила в 2022-м: что стоит за возмущением поляков на указ о героях УПА. Далее – краткое изложение статьи.

В Польше циркулируют различные теории относительно причин решения президента Украины Владимира Зеленского назвать в честь героев УПА один из военных центров ССО.

Кто-то говорит, что это решение связано с желанием президента завоевать популярность среди военных и электорат "западных регионов страны". Другие предполагают, что таким образом украинский лидер "отвлекает внимание от коррупции в своем окружении".

А бывший польский дипломат в Москве и Минске, ныне активный публицист Витольд Юраш, объяснял решение Зеленского "советской ментальностью Украины" – которая проявляется в том, что она считается только с сильными. А поскольку Зеленский рассматривает Польшу как слабое государство, поэтому и не будет с ней считаться.

Как видно, во многих предположениях доминирует яркий полоноцентризм, что точно не помогает в объективной оценке ситуации.

Все эти объяснения с польской стороны построены на полном игнорировании изменений в украинском обществе за последние пять лет и на ошибочной трактовке реальности, в которой живет Украина.

В частности, и того факта, что с начала российской агрессии отношение к истории ОУН и УПА в Украине существенно изменилось.

После февраля 2022 года социологические опросы показывают, что подавляющее большинство украинцев знают об УПА и положительно относятся к признанию её членов борцами за независимость. В исторической политике Украины делается сильный акцент на том, что повстанцы воевали с коммунистами и нацистами, что также способствует формированию в обществе положительного отношения к УПА.

Вооруженные силы Украины в своих рядах имеют людей с довольно разным мировоззрением и взглядом на историческое прошлое. Но для многих военных важно осознавать, что страна, которую они защищают, имеет свою боевую историю. И ее составной частью является многолетнее сопротивление УПА советской системе.

То, что украинское подразделение захотело носить имя героев УПА, а президент Зеленский одобрил такое желание, лишь отражает украинские реалии. Здесь нет двойного дна, как ошибочно считают в Польше.

Следует также напомнить, что в июне 2022 года между президентами Украины и Польши и на уровне конкретных ведомств была достигнута договоренность не говорить до завершения войны об истории, которая однозначно вызывала конфликтные ситуации.

К сожалению, сейчас об этом меморандуме мало кто вспоминает, особенно в польской экспертной среде, а нарративы о "неблагодарных украинцах" и "преступниках УПА" слились воедино.

Между тем польское общество радикализируется.

Постоянное повторение единственной в Польше версии истории влияет не только на радикалов, но и на умеренных.

Чем больше Украина будет превращаться из объекта мировой политики в субъект, тем сильнее и агрессивнее будет реакция Польши на чествование у нас ОУН и УПА. К объекту всегда меньше вопросов, чем к субъекту, потому что тот становится конкурентом и способен вести собственную политическую игру.

Обе страны могут заплатить слишком высокую цену, если не остановить маховик ненависти. Ведь выражение "Без свободной Украины не будет свободной Польши" – это не красивый лозунг, а реальность, в которой мы жили и живем.

Подробнее – в материале Ольги Попович Конец Польши, которая удивила в 2022-м: что стоит за возмущением поляков на указ о героях УПА.