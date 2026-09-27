В воскресенье в Швейцарии стартовал общенациональный референдум о закреплении в конституции более строгого определения нейтралитета страны, которое определит её дальнейшее сотрудничество с НАТО и возможность введения санкций против России.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на правительство Швейцарии.

На референдуме граждане Швейцарии должны ответить на вопрос: "Хотите ли вы поддержать народную инициативу "Сохранение швейцарского нейтралитета (Инициатива о нейтралитете)"?".

Хотя швейцарский нейтралитет был международно признан с конца наполеоновских войн в 1815 году, конкретной формулировки его реализации до сих пор нет.

С инициативой референдума выступила правая Швейцарская народная партия. Там утверждают, что швейцарский нейтралитет, история которого уходит корнями в конец наполеоновских войн, значительно расширился после того, как страна ввела экономические санкции против России в связи с её вторжением в Украину, а также наладила более тесные связи с НАТО.

Инициатива предлагает закрепить в конституции обязательство не вступать ни в какие военные или оборонные альянсы, а также неучастие страны в военных конфликтах за рубежом.

Среди прочего, предложение требует, чтобы Швейцария не вводила экономические или дипломатические санкции против воюющих государств, если это не будет решено Организацией Объединённых Наций. Это подорвёт санкционную политику Берна в отношении России, частично синхронизированную с санкционными режимами Европейского Союза.

Швейцарское правительство отклонило идею строгого толкования нейтралитета. Обе палаты парламента также проголосовали против этой инициативы.

Официальная информационная панель Федерального совета начнет публиковать результаты голосования на референдуме в 12:00 по местному времени и будет обновлять их по мере поступления данных с избирательных участков.

Согласно последним опросам, избиратели, вероятно, отклонят вынесенные на референдум предложения о более жестком определении нейтралитета, которое сделало бы невозможным введение страной экономических санкций или сотрудничество с НАТО.

Ранее швейцарское правительство приняло "Стратегию безопасности 2026 года", которая включает уже реализуемые меры по укреплению обороны страны. В частности, речь идет о необходимости усилить оборонные возможности, чтобы Швейцария могла противостоять вооруженному нападению. Это также включает сотрудничество с государствами-партнерами.