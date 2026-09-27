СМИ: США усилили меры безопасности на своей авиабазе в Великобритании

За последние дни меры безопасности на американской авиабазе Фэйрфорд на юго-западе Англии были значительно усилены – доступ к базе перекрывают дорожные блокпосты и вооруженные полицейские, а рядом припаркованы машины экстренных служб.

Об этом стало известно журналистам Reuters, пишет "Европейская правда".

Комментируя усиление мер безопасности, представитель ВВС США заявил, что им известно о ⁠текущих сообщениях, но они не будут обсуждать ​конкретные меры по защите войск.

"501-е крыло боевой поддержки и другие наши крылья, базирующиеся в Великобритании, остаются бдительными и будут принимать соответствующие меры для обеспечения безопасности и защиты наших американских военнослужащих, гражданских лиц, подрядчиков и их семей", – отметил представитель.

Он добавил, что США "постоянно анализируют различные факторы, определяющие, какие меры мы принимаем или изменяем для защиты наших объектов, наших людей и их семей".

В июле Великобритания заявила, что её вооружённые силы готовы защищать страну от любого нападения после того, как Корпус стражей Исламской революции выступил с предупреждением не позволять американским бомбардировщикам взлетать из Фэйрфорда.

База Фэйрфорд в графстве Глостершир использовалась для проведения операций США против Ирана во время конфликта на Ближнем Востоке.

Великобритания разрешила США начинать "оборонительные" операции против Ирана с британских баз, где размещен американский персонал и самолеты, при этом отказываясь сотрудничать с Вашингтоном в наступательных операциях в регионе.

Как писала Financial Times в августе, в Иране начали рассматривать возможные удары по американским объектам в странах на юго-востоке Европы в случае дальнейшей эскалации со стороны США – как способ повысить ставки.

В НАТО тогда ответили, что готовы противостоять любой угрозе и всегда будут делать все необходимое для защиты всех союзников.