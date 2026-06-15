Кос заявляет, что ЕС откроет для Украины все кластеры в июле

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос ожидает, что в июле будут открыты остальные 5 кластеров в рамках переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Кос сказала перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге.

15 июня в Люксембурге состоятся две межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, которые ознаменуют открытие первого переговорного кластера с обеими странами – "Основы". Кос отметила, что это будет "мегадень, или мегапонедельник для процесса расширения".

"Во-первых, мы сделаем первый крупнейший шаг для Украины и Молдовы после того, как они получили статус кандидата в 2023 году. ​Так что наконец-то, наконец-то мы сможем открыть первый кластер для обеих стран. Почему? Потому что они выполнили свои обязательства, и действительно пришло время, чтобы мы это сделали", – заявила еврокомиссар.

Она подчеркнула: если обе страны выполняют свои обязательства, то ЕС также должен выполнять свои. "Именно поэтому я ожидаю, что тогда, в июле, мы откроем все остальные пять кластеров. И это также хорошая новость", – заявила Марта Кос.

Кластер "Основы" охватывает, в частности, верховенство права и основные права, функционирование демократических институтов, реформу государственного управления и экономические критерии. По правилам ЕС, ни один другой кластер не может быть успешно завершен, пока нет существенного прогресса в "Основах". Переговоры начинаются с него, и он остается открытым вплоть до самого конца евроинтеграционного пути.

Всего в ходе переговоров рассматривается 6 тематических кластеров, охватывающих 33 переговорных раздела.

Председатель Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен подчеркнула, что решение об открытии первого переговорного кластера является победой не только стран-кандидатов, но и всего ЕС.

Назначение межправительственной конференции для открытия первого переговорного кластера стало возможным после того, как Украина выполнила последнее требование Венгрии.

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