Украина выполнила последнее требование для начала переговоров о вступлении в ЕС

В пятницу во второй половине рабочего дня правительство Украины одобрило и направило в Брюссель решение об изменении национального плана защиты меньшинств в редакции, согласованной с государствами-членами ЕС.

Как стало известно "Европейской правде", необходимые документы были вынесены на пятничное заседание правительства.

Таким образом, Украина уложилась в крайний срок по утверждению этого плана, согласованного с Советом ЕС.

Правительство, на котором по этому вопросу докладывал вице-премьер по европейской интеграции Тарас Качка, одобрило распоряжение КМУ "о внесении изменений в план мероприятий по защите прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины", в редакции, которая была разработана по результатам украинско-венгерских консультаций.

По согласованной договоренности, в пятницу вечером состоится заседание послов государств-членов ЕС (COREPER), где будет официально утверждено решение о проведении в понедельник в Люксембурге межправительственной конференции, на которой ЕС и Украина откроют первый переговорный кластер.

Как сообщалось, в правительстве считают реалистичным намерение открыть все шесть переговорных кластеров до июля.

После открытия первого кластера ожидается приезд президента Зеленского на Евросовет 18-19 июня.

О плане действий в отношении меньшинств читайте в статье: "Не только о Закарпатье. Детали „соглашения" с Венгрией, которое должно открыть путь Украины в ЕС"