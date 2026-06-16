Сибига рассказал Рубио об ударах РФ и успехах Украины на поле боя

Министр иностранных дел Андрей Сибига провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио, в ходе которой, в частности, речь шла о последних массированных российских ударах и успехах Украины на поле боя.

Об этом украинский министр написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Встреча Сибиги и Рубио состоялась на полях саммита G7 в Эвьяне, где также находятся президенты Украины и США.

Как отметил глава украинского МИД, он встретился с Рубио "для обмена мнениями накануне запланированных встреч наших лидеров".

В частности, он поздравил госсекретаря с заключением соглашения между США и Ираном, а также выразил надежду, что оно обеспечит безопасность в регионе и стабильность на энергетических рынках.

"Я еще раз подчеркнул надежду президента Зеленского, что это соглашение создаст возможность активизировать возглавляемые США мирные усилия, направленные на прекращение войны России против Украины", – добавил Сибига.

Кроме того, на встрече говорили о "путях продвижения мирного процесса". В этом контексте Сибига "поделился взглядом Украины относительно шагов, необходимых для того, чтобы наконец привести Путина за стол переговоров".

"Я проинформировал своего коллегу об ударах Путина по Киево-Печерской лавре и другим гражданским, культурным и историческим объектам. Они свидетельствуют о том, что Москва ведет войну против веры, культурного наследия и украинской идентичности. Я также проинформировал секретаря Рубио о последних успехах Украины на поле боя и о далеко идущих санкциях против России", – отметил украинский министр.

Наконец он подчеркнул, что "импульс к миру через силу набирает обороты, и мы полагаемся на решительное лидерство и вовлеченность США".

Между тем Дональд Трамп по прибытии во Францию на саммит G7 заявил, что Владимир Зеленский и правитель РФ Владимир Путин "открыты что-то сделать" по завершению войны в Украине.

В понедельник Зеленский рассказал, что предлагал встретиться с Путиным на саммите G7 во Франции для переговоров о прекращении войны, но Россия "не была готова говорить".

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил Зеленскому о своем желании организовать встречу между ним и Трампом.