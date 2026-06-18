Румыния имеет обещание помощи в противодействии дронам от еще двух стран

Президент Румынии Никушор Дан сообщил, что еще две страны – Словакия и Португалия – предложили свою помощь в усилении защиты Румынии от беспилотников.

Как сообщает Digi24, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в общении со СМИ перед саммитом ЕС.

Дан сообщил, что Португалия и Словакия предложили Румынии помощь для улучшения защиты от беспилотников.

Никушор Дан напомнил, что первыми это зимой это сделали США и Франция, впоследствии присоединились Италия и Испания. Президент сказал, что будет говорить также с другими столицами.

"Мы будем говорить о вопросах европейской безопасности, и я подниму эту тему. Наши ожидания касаются ограниченного промежутка времени. У нас уже есть программа SAFE, мы имеем подписанные контракты на ряд оборудования, которого будет достаточно, когда оно прибудет. Поэтому нам нужно перекрыть этот период 1,5 лет для одного оборудования и 2 года – для некоторого другого", – детализировал он.

Премьер Латвии Андрис Кулбергс также говорил, что планирует поднимать вопрос о поддержке стран на восточных границах ЕС в условиях вызовов, связанных с "заблудившимися" беспилотниками.

На прошлой неделе в НАТО обсудили ответ на недавние взрывы беспилотников в Румынии.