Премьер Латвии призывает поддержать страны "восточного фланга" на фоне влияния войны

Премьер Латвии Андрис Кулбергс рассказал, что на саммите ЕС поднимет вопрос о поддержке стран "восточного фланга" Евросоюза и НАТО на фоне побочных эффектов войны РФ и Украины – очевидно имея в виду инциденты с "заблудившимися" беспилотниками.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в комментариях СМИ перед встречей лидеров.

Кулбергс сказал, что собирается много говорить о вызовах для приграничных стран-членов ЕС на востоке – государств Балтии, Финляндии, Польши, Румынии.

"Все видят, что происходит на пятом году войны. Это однозначно имеет влияние на экономику на восточных границах ЕС – экономику, инвестиции, туризм, общество, жизнь людей, бизнес. Только с сильной экономикой можно обеспечить сильную оборону", – отметил он.

Кулбергс напомнил, что Латвия – среди стран, которые вкладывают в оборону 5% ВВП.

"Но этого недостаточно – чтобы обеспечивать безопасность Европы только нашими силами. Граница Латвии – это также внешняя граница ЕС. И это означает, что все страны ЕС должны были бы тратить на оборону не менее 5%", – сказал премьер Латвии.

Как известно, в течение весны и июня была серия случаев, когда "заблудившиеся" под влиянием российских средств РЭБ украинские ударные беспилотники залетали в воздушное пространство стран Балтии и, реже, Финляндии, приводя к воздушным тревогам. Уже дважды истребители НАТО сбили такие аппараты над странами Балтии – первый над Эстонией, второй – над Латвией.

Беспилотников, которые разбились сами или вылетели из воздушного пространства "друзей Украины", за последние месяцы было десятки.

В Румынии впервые за все годы полномасштабной войны российский "Шахед" влетел в верхний этаж многоэтажки в приграничном городе, нанеся значительные разрушения. После того произошел инцидент со взрывом "заблудившегося" морского дрона ВСУ в порту Констанцы.