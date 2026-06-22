Как Украине спасти отношения с Польшей и при чем здесь визит Зеленского в Гданьск

Отношения Украины и Польши переживают самый глубокий кризис за многие годы.

Решение польского президента Кароля Навроцкого о "наказании" президента Украины и, в ответ, массовые отказы украинских политиков и дипломатов от польских наград являются не причиной этого кризиса, а лишь его проявлением, иллюстрацией.

Речь идет не о наградах. Мы действительно летим в пропасть.

Политическое поле Польши насыщено антиукраинскими нарративами и ксенофобией, но вместе с тем в Польше есть здоровые силы.

Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе должен поехать в Польшу – на Конференцию по восстановлению Украины.

Ведь его поездка поможет друзьям Украины. А отказ – поможет политикам-украинофобам.

Более подробные объяснения – в редакционной статье "Европейской правды" Зеленский должен поехать в Гданьск, несмотря на кризис. Это нужно Украине, и вот почему. Далее – краткое изложение статьи.

Украинский вопрос уже давно стал инструментом внутренней политики в Польше. Игра против Украины приносит дивиденды на выборах.

Для польского президента Кароля Навроцкого нападки на Украину являются инструментом борьбы с премьер-министром Дональдом Туском.

В частности, если польский премьер где-то недостаточно поддержит критику Украины, которую где-то запустит президент, – это можно использовать, чтобы обвинить его в проукраинских настроениях. А в современной Польше это обвинение становится "клеймом" для политиков национального масштаба.

История с орденом Белого Орла является именно таким примером. Когда Кароль Навроцкий подписывал указ о лишении Владимира Зеленского ордена, для него было важно не только наказать украинского коллегу. Более весомой была необходимость передать этот указ на контрасигнацию (подпись) Туску, зная, что тот выступает против "наказания" украинского президента.

Именно поэтому решение Зеленского вернуть орден в Варшаву является правильным, поскольку оно снимает политическую необходимость в подписи Туска и минимизирует ущерб для него.

Однако то, что Зеленский лишился ордена, не ставит точку в этой истории.

Кризис никуда не делся, а лишь обострился. И на Банковой прекрасно знают о его глубине – в частности, именно поэтому Зеленский с начала июня перестал использовать аэропорт Жешува для зарубежных визитов. Ведь в период межгосударственного кризиса польский транзит выглядел бы странно и дополнительно демонстрировал бы зависимость Киева от Польши.

Но для поездки в Гданьск Зеленский планировал сделать исключение, учитывая важность Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) – ежегодного международного форума об Украине, проведение которого в этом году взяла на себя Польша. Варшава стремится к международному лидерству в украинском вопросе и страдает от того, что не достигает этой цели.

Однако после отзыва ордена Киев задумался над тем, чтобы отменить и это исключение.

Срыв или неудача конференции в Гданьске стали бы провалом именно премьера Дональда Туска. А также стали бы ещё одним аргументом для антиукраинских сил в Варшаве, чтобы говорить о "неблагодарности" Киева, который, мол, изолирует Польшу от европейских дискуссий о помощи Украине.

К тому же отказ Зеленского от поездки в Гданьск будет воспринят в Польше как проявление слабости Киева.

Решения, касающиеся Польши, должны основываться на двух факторах.

Первый – это интересы Украины. Приносит ли то или иное действие стратегическую выгоду Украине?

Второй – это интересы тех сил и политиков в Польше, которые дружественно настроены по отношению к Украине. Ведь если мы будем действовать без учета их политики, то усилим украинофобские силы и навредим самим себе.

Оба эти соображения означают, что Зеленскому нужно ехать в Гданьск и поддерживать вовлеченность польского правительства в украинские вопросы.

Но это также означает, что, несмотря на всю нелепость со стороны Навроцкого, Зеленский должен также искать возможности встретиться с ним.

Более подробные объяснения – в материале Зеленский должен поехать в Гданьск, несмотря на кризис. Это нужно Украине, и вот почему.