В ФБР заявили о якобы подготовке нападения на события с участием Трампа в минувшее воскресенье

В Федеральном бюро расследований США заявили, что на турнире UFC Freedom 250, который проводился на выходных перед Белым домом, якобы планировалось нападение, в связи с чем есть задержанные.

Об этом сообщает The Washington Post, пишет "Европейская правда".

Директор ФБР Каш Патель заявил, что правоохранительным органам заблаговременно стало известно о подготовке нападения во время проведения турнира UFC Freedom 250 перед Белым домом, который проходил 14 июня – одновременно с празднованием 80-летия Трампа, в связи с чем произошли задержания.

По его словам, об угрозе стало известно 10 июня. После этого ФБР, Минюст и "локальные партнеры" провели упреждающую операцию, охватывающую многие штаты, и планы нападавших были сорваны.

ФБР и Белый дом не предоставили дальнейших комментариев по этому поводу.

Президент Дональд Трамп на вопрос о том, информировали ли его о якобы сорванном нападении, сказал, что не слышал об этом. Трамп и первая леди во время турнира смотрели поединки с мест в первом ряду.

Ранее сообщалось, что в США расследуют как угрозу Трампу появление цифр "86 47" на газоне в Вашингтоне.

Напомним, вечером 25 апреля в Вашингтоне во время ужина корреспондентов Белого дома в отеле, где находился президент США Дональд Трамп с первой леди Меланией Трамп, прозвучали выстрелы. Президентскую чету и высокопоставленных чиновников администрации экстренно эвакуировали.

В июле 2024 года во время предвыборного митинга произошла попытка покушения на Дональда Трампа, спецслужбы обезвредили нападавшего.

В сентябре того же года сообщили о стрельбе возле гольф-клуба Трампа, что называют вторым покушением на него.