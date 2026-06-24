Как G7 решила усилить поддержку Украины и почему Трамп не был против

Франция потратила несколько месяцев на подготовку саммита "Большой семерки" (G7) в Эвяне, посвященного глобальным экономическим дисбалансам, критически важным полезным ископаемым, искусственному интеллекту и обострению конфликта вокруг Ормузского пролива.

Украина не была гарантированно центральной темой повестки дня, перегруженной Ираном, Китаем и хрупкой мировой экономикой. Однако в конце саммита семь лидеров приняли отдельную декларацию по ней. Документ предусматривает больше систем ПВО, больше перехватчиков, дальнобойные возможности, поддержку энергетической системы Украины и ужесточение санкций против российских нефтяного и газового секторов.

Тот факт, что его подписали США, был ключевым. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о "очень глубоком изменении" американского подхода к войне.

О результатах июньского саммита "Группы семи" – в статье журналистки Шарлотт Гийу-Клер (Франция) "Я здесь босс": что получила Украина от G7 на саммите и как изменил позицию Трамп. Далее – краткое изложение статьи.

Декларация "Группы семи" содержит нечто большее, чем ритуальные формулировки. Помимо увеличения поставок средств ПВО, дополнительных систем и перехватчиков, а также дальнобойного вооружения, в ней отмечается готовность рассмотреть вопрос о предоставлении лицензий, которые позволили бы Украине расширить собственное военное производство.

Документ обещает дальнейшую поддержку энергетической устойчивости Украины в преддверии следующей зимы и усиление давления на российскую военную экономику.

Вместе с тем декларация саммита G7 предлагает политическое направление, а не оперативные детали.

Аргумент президента Франции Эммануэля Макрона заключался в том, что "Группа семи" наконец-то признала реальность, о которой Киев говорит уже несколько месяцев: Россия не ведет серьезных переговоров, поскольку считает, что время по-прежнему играет на ее стороне.

Трамп, по словам французского президента, теперь разделяет эту оценку.

Но не стоит придавать этому изменению чрезмерного значения.

Позиция Трампа уже менялась раньше – может измениться и снова.

Но дипломатия часто начинается с небольших успехов.

Франция не добилась перехода США к европейскому стратегическому мышлению. Она получила нечто более непосредственное: подпись США под текстом, который определяет Россию как проблему, Украину – как партнера, которого стоит вооружать, а давление на Москву – как незавершенное дело.

Это значительное улучшение по сравнению с атмосферой предыдущего саммита G7.

И в то же время оно показывает, насколько низко опустилась планка. Европейские лидеры теперь считают стратегическим успехом ситуацию, когда американский президент остается за столом переговоров, поддерживает общую позицию и не оставляет других один на один с последствиями.

Достижением Франции в Эвяне была, следовательно, не автономия. Это было время.

Пришло время для Европы нарастить военное производство. Пришло время создать более надежную архитектуру противовоздушной обороны. Пришло время превратить украинскую и европейскую оборонную промышленность в партнеров, а не в эпизодических подрядчиков. Пришло время снизить риск того, что политический разворот в Вашингтоне оставит брешь в обороне Украины.

Украина, в свою очередь, является не только получателем европейской политики безопасности. Она становится одним из её архитекторов. Украинские силы быстрее, чем большинство европейских армий, адаптировались к использованию дронов, радиоэлектронной борьбы, рассредоточенного производства, гражданской устойчивости и промышленным требованиям высокоинтенсивной войны. Европейские армии изучают эти уроки, потому что у них нет другого выбора.

Война уже сделала Украину центральной фигурой для будущего европейского порядка в сфере безопасности.

Франция добилась успеха в том, чтобы удержать США в коалиции. Более сложная задача – сделать безопасность Украины менее зависимой от этой связи.

Подробнее – в материале Шарлотты Гийу-Клер (Франция) "Я здесь босс": что получила Украина от G7 на саммите и как изменил позицию Трамп.