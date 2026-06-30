Что подожгло отношения между Украиной и Польшей и почему дело не только в УПА и Волыни

Сегодня Восточная Европа вступает в фазу, когда старые роли государств больше не работают, а новые ещё не сформировались. Именно поэтому польско-украинский конфликт выглядит напряжённым, эмоциональным и несоразмерным.

До 2022 года Польша была для Украины воротами на Запад, защитником Украины в ЕС и НАТО.

Однако с началом полномасштабной войны Украина получила прямой доступ к Вашингтону, Лондону, Парижу, Берлину, Брюсселю, скандинавским столицам, а позже – к новым направлениям на Ближнем Востоке. В результате Польша перестала восприниматься как незаменимый посредник.

Кроме того, Украина больше не является государством, которое только просит.

О том, что стало реальным катализатором кризиса в отношениях Польши с Украиной, читайте в статье директора по научно-исследовательской работе ОО "Международный дипломатический альянс" Тараса Мышляева "Возмутительно самостоятельная" Украина. В чем реальная причина спора между Варшавой и Киевом. Далее – краткое изложение статьи.

На фоне полномасштабной войны Украина стала весомым военным фактором, поскольку обладает самым большим боевым опытом в Европе и собственной индустрией дронов, успешно нанося удары по российским промышленным объектам. Владимир Зеленский может поставить ультиматумы Лукашенко в отношении ретрансляторов и добиться своего.

Всё это порождает новую украинскую психологию: теперь Украина верит в себя.

Украинское государство ощутило собственную субъектность. Украинцы говорят полякам: "Мы воюем, мы умираем, мы сдерживаем Россию, и вы не будете нам объяснять, как нам строить собственный пантеон".

Но то, что для Украины является естественным элементом суверенитета, для Польши звучит как оскорбление. И именно в этом кроется истинная причина кризиса.

Польша также несет ответственность за последнее обострение.

Именно польский президент из политических мотивов обострил ситуацию с Украиной, лишив её ордена Белого Орла.

А правительство Дональда Туска за почти три года так и не создало стратегической рамки, которая могла бы вывести польско-украинские отношения из режима взаимных реакций.

Влияет и то, что в политическом плане Польша глубоко расколота. Она хочет быть региональным лидером, но скована внутренним конфликтом (власти и оппозиции).

Однако Украина, выбирая путь без участия Польши, попадает в ловушку, поскольку география по-прежнему играет на руку Польше.

Польша остается главным сухопутным коридором Украины на Запад. Она остается ключевой страной восточного фланга НАТО. Государством, через которое будет проходить значительная часть логистики, торговли, миграции, гуманитарных связей и политической коммуникации Украины.

Кроме того, география дает Польше инструменты давления. Торговля, транспорт, экономическая политика, вопросы украинской диаспоры, статус украинцев в Польше, рынок труда – всё это может стать козырями для переговоров или средствами давления.

Украина может и не нуждаться в Польше как в старшем брате. Но ей всё равно необходимо, чтобы Польша оставалась партнёром.

И то же самое верно в обратном направлении.

Польша может обижаться на украинскую самостоятельность, может требовать исторических жестов, говорить о Волыни, УПА и т. п., но Польша не может изменить тот факт, что ее безопасность сегодня в значительной степени зависит от украинской армии.

Украина по-прежнему слабее в экономическом плане, более коррумпирована, беднее и зависит от внешних средств. Но в военном и психологическом плане она стала более зрелой.

А это порождает конфликт статусов.

Самая большая ирония заключается в том, что Польша и Украина ссорятся именно тогда, когда их взаимозависимость достигла максимального уровня.

История Восточной Европы всегда наказывала тех, кто путал эмоции со стратегией. Сегодня Польша и Украина опасно близко подошли именно к этой ошибке.

Подробнее – Тарас Мышляев "Возмутительно самостоятельная" Украина. В чем реальная причина спора между Варшавой и Киевом.