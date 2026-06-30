Взрыв в Монако: начато расследование по факту покушения на убийство

Генеральная прокуратура Монако начала расследование по факту покушения на убийство и установки взрывного устройства в общественном месте в связи со взрывом, от которого пострадала семья бизнесмена из Украины Вадима Ермолаева, в отношении которого введены санкции.

Об этом на пресс-конференции во вторник рассказал генеральный прокурор Монако Стефан Тибо, его слова приводит Le Figaro, сообщает "Европейская правда".

По данным прокуратуры, неизвестный мужчина оставил пакет со взрывчаткой незадолго до прибытия трех жителей первого этажа здания. Вскоре после этого пакет взорвался.

Начато предварительное расследование по факту покушения на убийство и подкладывания взрывного устройства в общественном месте.

"Расследование продолжается в сотрудничестве с французскими властями", – добавил генпрокурор.

Отдельно правоохранители отметили, что "возможность террористического акта исключена".

В то же время прокурор отказался подтвердить личность предполагаемого пострадавшего, которым, по данным нескольких источников, был очень состоятельный бизнесмен украинского происхождения Вадим Ермолаев, постоянно проживающий в Монако.

В понедельник около 21:00 при взрыве в Монако пострадали три человека, двое из которых получили очень тяжелые ранения.

Вадим Ермолаев – бизнесмен из Днепра, основатель торгово-производственной корпорации "Алеф" и один из крупнейших застройщиков города. Ранее он регулярно входил в перечень 100 самых богатых людей Украины по версии Forbes. В 2019 году он отказался от украинского гражданства в пользу паспорта Кипра.

Ермолаев был одним из фигурантов расследования "Украинской правды" "Батальон Монако" об украинских бизнесменах, политиках и олигархах, которые во время полномасштабной войны поселились на Лазурном побережье.