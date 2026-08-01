Половина немцев не считают свою страну безопасной

После исламистского теракта, совершенного на прайде в Берлине, опрос показал, что примерно четверо из десяти немцев чувствуют себя менее безопасно.

Об этом свидетельствуют результаты опроса института исследования общественного мнения Civey, проведенного по заказу Funke Media Group, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Более половины респондентов (54%) оценили своё личное чувство безопасности как неизменное. 7% респондентов отметили, что их чувство безопасности однозначно или несколько возросло. Один процент ответил "Не знаю".

На вопрос "Насколько вы согласны с утверждением: "Германия – это стабильная и безопасная страна"?", около половины (51%) респондентов в возрасте от 18 лет ответили, что категорически или несколько не согласны. 37% участников выразили полное или значительное согласие. Еще 12% отметили, что не определились.

Для проведения опроса в период с 28 по 30 июля было опрошено 5 000 граждан в режиме онлайн.

Напомним, 26 июля немецкая полиция застрелила подозреваемого в смертельном наезде автомобиля на участников ЛГБТ-прайда в Берлине.

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что следователи классифицируют инцидент как исламистский теракт.

Впоследствии правоохранители обнаружили в телефоне нападавшего видео, в котором выражается поддержка террористической организации "Исламское государство".