В Польских Татрах погибли двое туристов

В субботу в Польских Татрах произошли два смертельных инцидента.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.

Первый несчастный случай произошел в районе Скрайного Сичкового перевала. Турист сорвался с тропы в направлении Бучиновой долины.

О несчастном случае диспетчерскую службу спасателей сообщили случайные свидетели. Спасатели прибыли на место, однако спасти жизнь туриста не удалось.

"Скорее всего, произошло спотыкание или поскользнулся, потеря равновесия и падение с большой высоты", – сказал дежурный спасатель

Тело туриста было транспортировано на борту вертолета TOPR в Закопаное.

Второй несчастный случай произошел во время восхождения на склоне вершины Мегушовецкого в районе Морского Ока. О происшествии спасателям сообщил напарник по восхождению погибшего.

"Во время восхождения произошло трагическое событие. На данный момент к нам не поступили подробности этого случая", – сообщил дежурный спасатель TOPR. Тело мужчины также было доставлено вертолетом в Закопаное.

Сейчас в Татрах очень много туристов. В горах царит жара, а высокая температура увеличивает риск обезвоживания и быстрой усталости организма. Поэтому перед выходом в горы рекомендуется проверить прогноз погоды, соответствующим образом спланировать маршрут и иметь с собой запас воды.

Спасатели обращают внимание, что в высокогорных районах условия могут очень быстро измениться. На воскресенье после обеда прогнозируются грозы.

Напомним, в июле двое немецких альпинистов погибли в результате двух отдельных несчастных случаев в Австрийских Альпах.

В конце июня в немецкой Баварии погиб 19-летний альпинист.