В Польше задержали мужчину, жестоко избившего украинку тростью

В Польше следователи-криминалисты из Городского управления полиции в Гдине задержали 76-летнего мужчину – гражданина Польши, напавшего на 40-летнюю гражданку Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

Злоумышленник дважды ударил украинку по голове деревянной прогулочной палкой, а после инцидента скрылся в неизвестном направлении.

Районная прокуратура в Гдине возбудила дело по собственной инициативе в связи с преступлением, связанным с причинением телесных повреждений потерпевшей.

"На данный момент установленные обстоятельства не указывают на то, что инцидент носил характер преступления, мотивированного предрассудками на национальной почве. По данному делу продолжаются дальнейшие процессуальные действия", – сообщила в субботу, после 16:30, Поморская полиция.

Во Вроцлаве недавно группа польских мужчин напала на молодую украинскую пару, якобы услышав их акцент. Нападавшие были взяты под стражу на три месяца.

В поезде недалеко от Варшавы двое мужчин приставали к украинцу. После вмешательства кондуктора и других пассажиров обидчиков выгнали из вагона, а впоследствии полиция выписала им штраф.

В МВД Польши на фоне этих событий подчеркнули, что подобные поступки будут встречать надлежащую реакцию правоохранительных органов, а польский премьер Дональд Туск обратился к президенту Навроцкому с призывом "прервать молчание".