Еврокомиссар по вопросам расширения Кос приехала в Киев обсудить необходимые реформы

Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос сейчас находится в Киеве с визитом, цель которого – поддержка проведения Украиной реформ, необходимых для вступления в ЕС.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе Европейской комиссии.

Еврокомиссар Кос прибыла с визитом в Киев, чтобы обсудить евроинтеграционные реформы.

"Сегодня еврокомиссар Кос находится в Киеве. Ее визит будет сосредоточен на поддержке реформ Украины, связанных со вступлением в ЕС, восстановлении в военное время и усилении политической и общественной поддержки европейской интеграции", – сообщили в пресс-службе.

В частности, Кос уже встретилась с вице-премьер-министром Украины Юлией Свириденко и высокопоставленными лицами правительства Украины для обсуждения прогресса в проведении реформ и приоритетов поддержки со стороны ЕС, включая готовность к предстоящей зиме.

Как сообщала "Европейская правда", на прошлой неделе Марта Кос находилась с визитом в Молдове.

Марта Кос также анонсировала свой визит в Армению "как можно скорее" после того, как на парламентских выборах в стране победила партия проевропейского премьера Никола Пашиняна.

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