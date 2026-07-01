Как Евросоюз усиливает защиту своего рынка и что делать Украине

Из-за неизбежной затянутости переговоров о вступлении украинские отрасли рискуют оказаться безнадежно отрезанными от внутреннего рынка ЕС, доступ к которому сейчас стремительно закрывается.

И движущей силой этого процесса является принципиально новая торговая политика ЕС, которая отходит от принципов открытой торговли, основанной на универсальных правилах. Вместо этого – идеология экономической безопасности и принцип взаимности.

Более того, торговая политика отныне становится неотъемлемой частью откровенно протекционистской промышленной политики ЕС. На наших глазах формируется экономический "форт Европа", в котором будет господствовать идеология "осажденной крепости".

Об изменении парадигмы ЕС и о том, что делать Украине, читайте в статье эксперта по торговой политике ЕС Назара Бобицкого "Форт Европа" закрывает двери: какие вызовы для Украины несет новая торговая политика ЕС. Далее – краткое изложение статьи.

Смена парадигмы произошла буквально за последние год-два, хотя предпосылки для нее закладывались на протяжении десятилетия.

Её краеугольным камнем должен стать так называемый Акт об ускорении промышленного развития ЕС (Industrial Accelerator Act, IAA), представленный Еврокомиссией в марте. В настоящее время он находится на рассмотрении Европарламента и Совета ЕС.

Акт призван стать многоуровневым ответом Брюсселя на вызовы, с которыми столкнулась европейская промышленность.

Ключевым элементом механизма акта является именно критерий "Made in Europe".

Именно этот элемент превращает IAA в мощный торговый барьер, способный наглухо перекрыть доступ к европейскому рынку для стратегических соперников ЕС, таких как Китай. Но в ближайшем будущем – для... Украины.

Режим IAA будет дополнен другими законодательными инициативами ЕС, находящимися на разных стадиях подготовки.

Они призваны защитить отдельные стратегические отрасли, например производство стали и алюминия. Эти инициативы находятся на стыке торговой политики, декарбонизации и устойчивого развития, превращая последние элементы в де-факто торговые барьеры.

Пока вступительные переговоры не вышли на финишную прямую, Украине как стране-кандидату и стратегическому партнеру ЕС критически важно войти в "периметр" экономического "форта Европа".

В качестве примера это может быть:

– признание украинской продукции и комплектующих для европейских стратегических отраслей как "Made in Europe" в контексте доступа к госзакупкам;

– освобождение украинской стали от применения новой системы защитных тарифных квот по аналогии со странами-участницами ЕАСТ (Норвегия, Исландия, Лихтенштейн);

– при упорном отсутствии политической воли государств-членов ЕС временно исключить Украину из сферы применения CBAM, договориться о признании национальной системы торговли выбросами парниковых газов, аналогичной европейской ETS, и аналогичного CBAM механизма (добровольных) углеродных платежей внутри Украины (сначала эти системы необходимо принять и внедрить);

– расширение сферы применения будущего соглашения с ЕС о взаимном признании оценок соответствия для промышленных товаров (Соглашение ACAA, известное широкой общественности как "промышленный безвиз") на другие перспективные экспортные категории с высокой добавленной стоимостью, например фармацевтические препараты.

Такие договоренности должны стать той экономической "начинкой" пакета мер по ускоренной интеграции Украины в ЕС, которая придаст ему необходимый политический вес. Без этого любые предложения ЕС по интеграции украинской оборонной промышленности в будущие оборонные союзы ЕС являются лицемерием.

Препятствий на пути реализации этой концепции много. Это не только протекционизм европейских отраслей и медленный ход, а также низкое качество внедрения в Украине европейского законодательства, но и отсутствие концепции промышленной политики Украины именно как государства-кандидата на членство в ЕС.

Подробнее – в материале Назара Бобицкого "Форт Европа" закрывает двери: какие вызовы для Украины несет новая торговая политика ЕС.